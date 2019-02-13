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  • Tüm emekli vatandaşları ilgilendiren haber! Emekliye 6 bin 62 TL avans desteği

Tüm vatandaşları ilgilendiren haber! Emekliye 6 bin 62 TL avans desteği

'de yaşayan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yıl zamları ile ilgili beklediklerine kavuşmuştu. Şimdi bir diğer müjde niteliğindeki haber de emekliye avans hususunda. Avansın tüm emeklilere de sağlanması gündemde. Eğer kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek, bunun geri ödemesini de faizsiz ve uygun ödeme koşullarıyla yapacak. İşte emekliye avans konusu ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.02.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 00:56
Tüm emekli vatandaşları ilgilendiren haber! Emekliye 6 bin 62 TL avans desteği

vatandaşların önemli gündem maddelerinden biri de emekliye avans konusu. Milyonlarca vatandaş 'emekliye avans'nedir? 'emekli avansları ne kadar' sorusunu sıkça araştırmakta. Maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere başvurmaları halinde 6 bin 62 TL avans imkanı tanınıyor.

Tüm emekli vatandaşları ilgilendiren haber! Emekliye 6 bin 62 TL avans desteği

Talepler hayata geçerse, emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilecek. Geri ödemeyi de taksitler halinde faizsiz olarak yapacak.

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Tüm emekli vatandaşları ilgilendiren haber! Emekliye 6 bin 62 TL avans desteği

Emeklilik başvurusunu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

Tüm emekli vatandaşları ilgilendiren haber! Emekliye 6 bin 62 TL avans desteği
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Tüm emekli vatandaşları ilgilendiren haber! Emekliye 6 bin 62 TL avans desteği

Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 62 lira. Avansın bağlanacak aylığın birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

Tüm emekli vatandaşları ilgilendiren haber! Emekliye 6 bin 62 TL avans desteği

Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

Tüm emekli vatandaşları ilgilendiren haber! Emekliye 6 bin 62 TL avans desteği

TAKSİTLE ÖDENECEK

Şimdi bu uygulamanın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Bu konuda gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta.

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