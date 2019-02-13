Tüm emekli vatandaşları ilgilendiren haber! Emekliye 6 bin 62 TL avans desteği
Tüm emekli vatandaşları ilgilendiren haber! Emekliye 6 bin 62 TL avans desteği
Türkiye'de yaşayan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yıl zamları ile ilgili beklediklerine kavuşmuştu. Şimdi bir diğer müjde niteliğindeki haber de emekliye avans hususunda. Avansın tüm emeklilere de sağlanması gündemde. Eğer kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek, bunun geri ödemesini de faizsiz ve uygun ödeme koşullarıyla yapacak. İşte emekliye avans konusu ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 13.02.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 00:56