Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tüm Türkiye heyecanla bekliyor! Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi

Tüm Türkiye heyecanla bekliyor! Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi

Yerli otomobilin fabrikasının üretime başlamasına kısa bir süre kaldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu () tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Tesisin inşaatına başlama töreni yarın Başkan 'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 17.07.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 13:46
Tüm Türkiye heyecanla bekliyor! Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi

Türkiye'nin heyecanla beklediği Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni öncesinde Gemlik'te bulunan arazi drone ile havadan görüntülendi. Fabrikanın kurulacağı yerde yol ve tören alanının kurulumu çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğü görüldü.

Tüm Türkiye heyecanla bekliyor! Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni Başkan 'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tüm Türkiye heyecanla bekliyor! Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşım yapmıştı.

Tüm Türkiye heyecanla bekliyor! Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi

Paylaşımında fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düşmüştü.

Tüm Türkiye heyecanla bekliyor! Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tüm Türkiye heyecanla bekliyor! Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi
Tüm Türkiye heyecanla bekliyor! Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi
SON DAKİKA