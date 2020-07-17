HaberlerGaleriTüm Türkiye heyecanla bekliyor! Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi
Tüm Türkiye heyecanla bekliyor! Yerli otomobilin üretileceği alan havadan görüntülendi
Yerli otomobilin fabrikasının üretime başlamasına kısa bir süre kaldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Tesisin inşaatına başlama töreni yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Giriş Tarihi: 17.07.2020
13:45
Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
13:46
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