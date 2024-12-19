Turistik Doğu Ekspresi yola çıkıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet verecek...

İLK SEFER TARİHİ ANKARA GARI'NDAN BAŞLAYACAK
Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 döneminde 30 gidiş, 30 dönüş olmak üzere toplam 60 sefer yapacağını kaydetti. Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde 23 Aralık Pazartesi günü başlayıp 2 Mart 2025 tarihinde Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferi ile sonlanacak." dedi.
Ankara-Kars yönündeki seferlerin pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars-Ankara ise çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleşeceğini belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ankara-Kars yönünde seferler Tarihi Ankara Garı'ndan 13.45 hareket saati ile başlayacak. Erzincan'da 2 saat 30 dakika Erzurum'da ise 4 saatlik mola verecek. Kars – Ankara yönündeki seferler ise 21.05 hareket saati ile başlayarak İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika, Sivas'ta ise 3 saatlik duruş yaparak yolculara bu şehirleri keşfetme imkânı tanıyacak."