Turistik Doğu Ekspresi yola çıktı! Bakan Uraloğlu açıkladı: 10 bin seyahat tutkununa hizmet verecek...

"TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ'NE İLGİ YOĞUN"
Uraloğlu, Erzurum'un 2025'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından turizmin başkenti, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonunca da 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' seçildiğini söyledi.
Erzurum'un 2025'te önemli iki etkinliğe başkentlik edeceğini bildiren Uraloğlu, "4 saatlik duruşla Erzurum'da mola verecek trenimizin şehre ayrı bir hareket getireceğine ve trenle seyahat eden yolcularımızın bu kentte gerçekleşecek aktivitelerden bazılarına doğrudan katılabilme ayrıcalığı yakalayacağına inanıyorum." diye konuştu.
Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi olduğunu, vatandaşların bilet bulmakta güçlük yaşayabildiğini ve bu durumun özellikle Ankara'dan Kars istikametine yola çıkan trenlerde yaşandığını aktardı.
Aynı güzergah üzerinde Kars'tan Ankara istikametine yola çıkan dönüş trenlerinin de olduğuna işaret eden Uraloğlu, bu istikamette bilet temin etmenin daha kolay olduğunu belirtti.
Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nden sonra yoğun talep üzerine Turistik Diyarbakır, Bölgesel Turistik Kars–Erzurum, Ankara-Tatvan Turistik ekspresleri gibi yeni rotaları da başlattıklarını anımsattı.
Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin Ankara-Diyarbakır yönüne ait seferlerinin bilet satışlarının bugün başladığını bildiren Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin en az Turistik Doğu Ekspresi kadar dikkat çektiğini ve ilgi uyandırdığını söyledi.
Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni, Ankara-Diyarbakır ve Diyarbakır-Ankara yönlerinde 4 gidiş, 4 dönüş olmak üzere 8 tren seferi olarak planladıklarını aktaran Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu trenimiz de Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Elazığ Yolçatı'da 4 saat turizm amaçlı duracak. Bölgesel Turistik Kars-Erzurum Ekspresi'nde, 12 gidiş 12 dönüş olmak üzere 24 tren seferi, Turistik Tatvan Ekspresi'nde ise 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere 4 tren seferi gerçekleştireceğiz. Seyahat severler için sadece yurt içinde değil, yurt dışında da tren rotalarımız bulunuyor. Avrupa'ya ulaşmanın en keyifli ve ekonomik yollarından biri olan İstanbul-Sofya Ekspresi'yle Avrupa'ya konforlu bir yolculuk yapabiliyorsunuz. 2024'te İstanbul-Sofya güzergahında 37 bin yerli ve yabancı turist seyahat etti."