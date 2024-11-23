Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024
11:21
Turizmde yeni rekor! Bakan Ersoy açıkladı: 49.2 milyon turist 46.9 milyar dolar gelir
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmin süper liginde yer alan ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak "2024 yılı ocak-eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 oranında artarak 49.2 milyon kişi oldu. Ocak-Eylül döneminde turizm gelirimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.6 oranında artarak 46.9 milyar dolara yükseldi. 2017 yılında gelen ziyaretçi sıralamasında dünyada 8'inci olan Türkiye, 2023'te Fransa, İspanya, ABD ve İtalya'nın ardından 5'inci sırada yer almıştır" dedi.