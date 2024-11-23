Turizmde yeni rekor! Bakan Ersoy açıkladı: 49.2 milyon turist 46.9 milyar dolar gelir

TURİZMİN SÜPER LİGİNDEYİZ



Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizmin süper liginde yer alan ülkelerden biri olduğunu kaydederek, "Burada kalmaya kararlıyız. Bu devamlılığı sağlamak adına da dünyadaki en kapsamlı ve etkin tanıtım çalışmalarına devam edeceğiz. 2024 yılı sonuna kadar; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) koordinasyonunda CNN, BBC, Al Jazeera, Euronews ve Bloomberg gibi 200'e yakın ülkede yayın yapan global kanallarda 38 bin 647 spot yayını ve 130 adet TV / Dijital program yayını; dijital mecralarda ise 77.5 milyonun üzerinde gösterim sayılarına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Yine bu dönemde 14 tanıtım ve reklam filmimiz 38 ülkedeki yerel TV kanallarında yayınlanmaya devam edecektir. Kararlı biçimde takip ettiğimiz tanıtım stratejisinin küresel ölçekli mecralarda üst seviyede karşılık bulduğunun önemli örneklerine birebir şahit olduk. CNN'de gösterilen ABD Başkanlık seçimi 'debate'in doruk noktasında ve seçim gecesi boyunca yayımlanan tanıtım filmlerimiz bizzat haber olmuş ve ürettiği katma değer ile ülke prestijimize önemli katkı sağlamıştır. Diğer taraftan global olarak Eurosport'da yayımlanan Paris Olimpiyatları esnasında da ülkemizi tanıtıcı filmlerimiz milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir" ifadelerini kullandı.