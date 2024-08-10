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Giriş Tarihi: 10.08.2024 17:39 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 18:09

Türk savunma sanayisi gururlandırıyor! İşte son 5 ayda atılan 172 caydırıcı adım: ASELSAN, MKE, BAYKAR...

Sahip olduğu mühendisler, şirketler ve sanayi ekosistemiyle birlikte büyüyen Türk savunma sanayisi, global arenadaki yükselişine tüm hızıyla devam ederken ülke güvenliğinde de yeni bir seviyeye ulaşıyor. Milli sanayinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projeleri; dünya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Türk savunma sanayisinde son 5 ayda 172 caydırıcı adım atıldı. İşte milli mühendisliğin geldiği nokta…

SÜMEYYE TUNCER
Türk savunma sanayisi gururlandırıyor! İşte son 5 ayda atılan 172 caydırıcı adım: ASELSAN, MKE, BAYKAR...

Türk savunma sanayisi şirketleri, askeri ürün ve platformların yanı sıra stratejik alanlarda da dışa bağımlılığı en aza indirgemek için başarılı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda yerli ve milli üretimin arttırılmasına yönelik projeler tek tek devreye alınıyor. Söz konusu projeleri sizler için derledik.

Türk savunma sanayisi gururlandırıyor! İşte son 5 ayda atılan 172 caydırıcı adım: ASELSAN, MKE, BAYKAR...

SON 5 AYDA 172 CAYDIRICI HAMLE

Türk savunma sanayisi, dışa bağımlılığın, stratejik ve teknolojik ürünlerin ithalatının önüne geçerek, ürünlerin yerlileşme ve millileşmesi, bakım onarım ve lojistik riskleri ile maliyetlerini güvence altına alıyor. Burada elde edilen altyapı ve beşeri sermaye birikimiyle teknolojik bağımsızlık inşa ediliyor. Hava savunma ve füze sistemlerinden silahlı insansız hava araçlarına, uzay çalışmalarından elektronik harp sistemlerine kadar son 5 ayda atılan 172 adımı sizler için derledik. İşte Türk AR-GE ordusunun son 5 ayda attığı o adımlar…

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Türk savunma sanayisi gururlandırıyor! İşte son 5 ayda atılan 172 caydırıcı adım: ASELSAN, MKE, BAYKAR...

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDE NELER YAŞANDI?

Ana yüklenicilerden alt yüklenicilere, kümelenmelerden kobilere, üniversitelerden araştırma enstitülerine kadar tüm paydaşlarıyla kenetlenmiş olan Türk savunma sanayisinde atılan 172 adım:

Türk savunma sanayisi gururlandırıyor! İşte son 5 ayda atılan 172 caydırıcı adım: ASELSAN, MKE, BAYKAR...

AĞUSTOS

1. SSB tarafından Türkiye'ye teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterlerinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik platformların hayata geçirilmesi amacıyla Milli Yetkinlik Hamlesi projesi başlatıldı.

2. Türk şirketlerin son dönemde geliştirdiği yerli ve milli silahlardan oluşturulan ve yapay zeka desteğiyle birbirine entegre edilecek 'Çelik Kubbe' projesi, Türkiye'yi havadan gelecek tehditlere karşı etkin şekilde koruyacak.

3. Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda, Türk savunma sanayisinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunularak kritik projelere ilişkin çeşitli kararlar alındı.

4. ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"deki Türk şirketi sayısı 5'e yükseldi. Geçen yıl 47. sırada bulunan ASELSAN 42. sıraya, 58. sırada bulunan TUSAŞ 50. sıraya, 100. sırada bulunan ASFAT ise 94. sıraya yükseldi. Böylece listeye giren tüm Türk şirketleri geçen yıla göre sıralarını yükseltti.

5. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı 'Aksungur', milli motor 'TEI-PD170' ile 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdi.

Türk savunma sanayisi gururlandırıyor! İşte son 5 ayda atılan 172 caydırıcı adım: ASELSAN, MKE, BAYKAR...

TEMMUZ

6. BAYRAKTAR TB3 PT-1'in 64,65 ve 66'ıncı, TB3 PT-2'nin 24,25 ve 26'ıncı uçuş testleri başarıyla tamamlandı.

7. Savunma ve Havacılık Sanayisi ihracatımız Temmuz ayında 431 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk 7 aydaki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.4'lük bir artış sergileyerek 3 milyar 315 milyon dolar olarak gerçekleşti.

8. GÖKSUR Projesi kapsamında IIR Güdümlü BOZDAĞAN-DH Füzesi'nin ilk Kanister çıkış hızı testleri Ankara Rüzgar Tüneli'nde başarıyla tamamlandı.

9. Bayraktar KALKAN DİHA, Orta Menzil Haberleşme Testi kapsamındaki 41. uçuşunda 40 km menzile ulaştı, 2 saat 30 dakika havada kaldı.

10. Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü prototipi (PT-3) 2. taksi testini başarıyla gerçekleştirdi.

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