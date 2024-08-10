Türk savunma sanayisi gururlandırıyor! İşte son 5 ayda atılan 172 caydırıcı adım: ASELSAN, MKE, BAYKAR...

SON 5 AYDA 172 CAYDIRICI HAMLE

Türk savunma sanayisi, dışa bağımlılığın, stratejik ve teknolojik ürünlerin ithalatının önüne geçerek, ürünlerin yerlileşme ve millileşmesi, bakım onarım ve lojistik riskleri ile maliyetlerini güvence altına alıyor. Burada elde edilen altyapı ve beşeri sermaye birikimiyle teknolojik bağımsızlık inşa ediliyor. Hava savunma ve füze sistemlerinden silahlı insansız hava araçlarına, uzay çalışmalarından elektronik harp sistemlerine kadar son 5 ayda atılan 172 adımı sizler için derledik. İşte Türk AR-GE ordusunun son 5 ayda attığı o adımlar…