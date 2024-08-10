Türk savunma sanayisi gururlandırıyor! İşte son 5 ayda atılan 172 caydırıcı adım: ASELSAN, MKE, BAYKAR...

AĞUSTOS
1. SSB tarafından Türkiye'ye teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterlerinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik platformların hayata geçirilmesi amacıyla Milli Yetkinlik Hamlesi projesi başlatıldı.
2. Türk şirketlerin son dönemde geliştirdiği yerli ve milli silahlardan oluşturulan ve yapay zeka desteğiyle birbirine entegre edilecek 'Çelik Kubbe' projesi, Türkiye'yi havadan gelecek tehditlere karşı etkin şekilde koruyacak.
3. Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda, Türk savunma sanayisinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunularak kritik projelere ilişkin çeşitli kararlar alındı.
4. ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"deki Türk şirketi sayısı 5'e yükseldi. Geçen yıl 47. sırada bulunan ASELSAN 42. sıraya, 58. sırada bulunan TUSAŞ 50. sıraya, 100. sırada bulunan ASFAT ise 94. sıraya yükseldi. Böylece listeye giren tüm Türk şirketleri geçen yıla göre sıralarını yükseltti.
5. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı 'Aksungur', milli motor 'TEI-PD170' ile 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdi.