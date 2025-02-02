Giriş Tarihi: 02.02.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
13:03
Türk savunma sanayisi harp doktrinini değiştiriyor! Şimdiden 45 önemli adım attı...
Yenilikçi çözümleri hızla sanayileştirerek rekabet gücünü her geçen gün artıran Türk savunma sanayisi, ürettiği teknolojilerle dünyadaki harp doktrinini değiştiriyor. Bu kapsamda 2025'te NATO'nun öngördüğü GSYH'nin yüzde 2'lik kısmının çok daha üzerinde bir kaynağı (1 trilyon 600 milyar TL) savunma harcamalarına ayıracak olan Türkiye, yeni yılın ilk ayında 45 kritik adım attı.