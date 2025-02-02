Türk savunma sanayisi harp doktrinini değiştiriyor! Şimdiden 45 önemli adım attı...

• 2024 yılında savunma ve havacılık sanayii ihracatı, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla, 7,154 milyar dolar olarak gerçekleşti.

• SSB ile ASELSAN arasında petrol ve doğal gaz boru hatları güvenliğine yönelik 105.5 milyon ABD doları tutarında sözleşme imzalandı.