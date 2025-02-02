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Giriş Tarihi: 02.02.2025 13:03 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:03

Türk savunma sanayisi harp doktrinini değiştiriyor! Şimdiden 45 önemli adım attı...

Yenilikçi çözümleri hızla sanayileştirerek rekabet gücünü her geçen gün artıran Türk savunma sanayisi, ürettiği teknolojilerle dünyadaki harp doktrinini değiştiriyor. Bu kapsamda 2025'te NATO'nun öngördüğü GSYH'nin yüzde 2'lik kısmının çok daha üzerinde bir kaynağı (1 trilyon 600 milyar TL) savunma harcamalarına ayıracak olan Türkiye, yeni yılın ilk ayında 45 kritik adım attı.

SÜMEYYE TUNCER
Türk savunma sanayisi harp doktrinini değiştiriyor! Şimdiden 45 önemli adım attı...

Uluslararası arenadaki gücünü gittikçe perçinleştiren Türk savunma sanayisi, dünyanın 11. savunma sanayi ihracatçısı oldu. Uluslararası temasların, sektörel iş birliklerin ve stratejik ortaklıkların her geçen gün daha da arttığı Türk savunma sanayisinde, yılın ilk ayında 1 milyar dolarlık sözleşmelere imza atıldı ve bunu 45 önemli hamle takip etti.

Türk savunma sanayisi harp doktrinini değiştiriyor! Şimdiden 45 önemli adım attı...

EN ÇOK İHRACAT ABD'YE YAPILDI

Türk savunma sanayisinde; kendi kendine yetebilme ve maliyet etkin çözümler oluşturabilme noktasında sektör paydaşlarının kenetlenmesi sonucunda geçtiğimiz yıl beklentilerin üzerinde ihracat yapıldı. Bu kapsamda en çok ihracat ABD'ye yapılırken, ihracat yapılan ülkeler listesinin ilk 10'nunda çeşitli Avrupa ülkeleri de yer aldı.

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Türk savunma sanayisi harp doktrinini değiştiriyor! Şimdiden 45 önemli adım attı...

MOTORDA YERLİLİK ORANI YÜZDE 95'LERE DAYANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern sistemlerle donatılması ve modernize edilmesi amacıyla gece gündüz çalışan milli sanayii paydaşları, imza attığı 170 yeni projeyle kritik teknolojilerde yurt dışına bağımlılık oranını daha da azalttı. Yerlilik oranı, motor üretiminde yüzde 90 ve 95'lere dayanırken, sektör genelinde yüzde 80'leri buldu.

Türk savunma sanayisi harp doktrinini değiştiriyor! Şimdiden 45 önemli adım attı...

TÜRKİYE, NATO'NUN ÖNGÖRDÜĞÜNDEN DE YÜKSEK SAVUNMA HARCAMALARI YAPACAK

2025'te NATO'nun öngördüğü GSYH'nin yüzde 2'lik kısmının çok daha üzerinde bir kaynağı (1 trilyon 600 milyar TL) savunma harcamalarına ayıracak olan Türkiye, bu kapsamda yılın ilk ayında 45 önemli adım attı. İşte o adımlar:

Türk savunma sanayisi harp doktrinini değiştiriyor! Şimdiden 45 önemli adım attı...

• 2024 yılında savunma ve havacılık sanayii ihracatı, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla, 7,154 milyar dolar olarak gerçekleşti.

• SSB ile ASELSAN arasında petrol ve doğal gaz boru hatları güvenliğine yönelik 105.5 milyon ABD doları tutarında sözleşme imzalandı.

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