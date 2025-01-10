Türkiye, Avrupa için enerji koridoru oluyor: Stratejik adımlar meyvesini verdi!

Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden biri olan BP (British Petroleum) tarafından sağlanan verilere göre, Katar'dan Avrupa'ya doğal gaz taşımayı hedefleyen Katar-Türkiye Doğal Gaz boru hattı projesi, enerji arz güvenliği açısından kritik bir öneme sahip.