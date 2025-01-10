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Giriş Tarihi: 10.01.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 06:44

Türkiye, Avrupa için enerji koridoru oluyor: Stratejik adımlar meyvesini verdi!

Türkiye, enerji politikalarında yaptığı atılımlarla bölgesel enerji denkleminde kilit bir oyuncu hâline geldi. Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı, Silivri Depolama Tesisi, Libya ve Doğu Akdeniz'deki enerji arama çalışmaları, Türkiye'nin enerji vizyonunun temel taşlarını oluşturuyor. Yıllar önce enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle atılan stratejik adımlar, bugün somut sonuçlarını vererek Türkiye'yi bölgesel bir enerji merkezi hâline getiriyor.

Muhammed UZUN
Türkiye, Avrupa için enerji koridoru oluyor: Stratejik adımlar meyvesini verdi!

Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden biri olan BP (British Petroleum) tarafından sağlanan verilere göre, Katar'dan Avrupa'ya doğal gaz taşımayı hedefleyen Katar-Türkiye Doğal Gaz boru hattı projesi, enerji arz güvenliği açısından kritik bir öneme sahip.

Türkiye, Avrupa için enerji koridoru oluyor: Stratejik adımlar meyvesini verdi!

İlk olarak 2009-2010 yıllarında gündeme gelen proje, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın izin vermemesiyle askıya alınmıştı. Ancak Aralık 2024'te Suriye'deki dengelerin değişmesi ve Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte, proje yeniden masaya yatırıldı.

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Türkiye, Avrupa için enerji koridoru oluyor: Stratejik adımlar meyvesini verdi!

Türkiye, bu boru hattıyla Avrupa'ya enerji tedarikinde kilit bir transit ülke konumuna gelerek Rus gazına alternatif bir kaynak sunmayı hedefliyor.

Türkiye, Avrupa için enerji koridoru oluyor: Stratejik adımlar meyvesini verdi!

TÜRKİYE'NİN ENERJİ DEPOSU

Türkiye'nin enerji altyapısındaki en büyük yatırımlardan biri olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, 3,2 milyar metreküp kapasiteye ulaştı. BP'nin enerji sektörüne yönelik raporlarında da vurgulanan Türk altyapı yatırımları, enerji arz güvenliğini sağlarken Türkiye'nin bölgedeki önemini artırıyor.

Türkiye, Avrupa için enerji koridoru oluyor: Stratejik adımlar meyvesini verdi!

Günlük 75 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip tesis, dışa bağımlılığı azaltmada kritik bir görev üstleniyor. Libya açıklarında yapılan enerji arama çalışmaları ise Türkiye'ye ekonomik açıdan büyük fırsatlar oluşturuyor.

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