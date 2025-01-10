Giriş Tarihi: 10.01.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
06:44
Türkiye, Avrupa için enerji koridoru oluyor: Stratejik adımlar meyvesini verdi!
Türkiye, enerji politikalarında yaptığı atılımlarla bölgesel enerji denkleminde kilit bir oyuncu hâline geldi. Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı, Silivri Depolama Tesisi, Libya ve Doğu Akdeniz'deki enerji arama çalışmaları, Türkiye'nin enerji vizyonunun temel taşlarını oluşturuyor. Yıllar önce enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle atılan stratejik adımlar, bugün somut sonuçlarını vererek Türkiye'yi bölgesel bir enerji merkezi hâline getiriyor.