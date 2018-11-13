Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol yatırımı! 29 Ekim 2019'da hizmete açılıyor.

KAZI İŞLEMLERİNİN YÜZDE 96'SI TAMAMLANDI

Öte yandan, otoyoldaki kazı işlemlerinin yüzde 96'sı tamamlandı. Şu ana kadar otoyolda 174 milyon 739 bin 87 metreküp kazı ve yüzde 97'si tamamlanan 138 milyon 852 bin 64 metreküp dolgu işlemi yapıldı. Otoyol boyunca 473 bin 810 tane kazık dikilirken, şu ana kadar 3 milyon 455 bin 570 metreküp beton döküldü. Ayrıca 505 bin 306 ton ise demir kullanıldı. Otoyol boyunca 3 adet tünel bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 3 bin 590 kilometre ile Orhangazi. Selçukgazi tüneli bin 250, Belkahve tüneli bin 605 kilometre uzunlukta. Ayrıca yaklaşan kış şartları için otoyolda tüm tedbirler alındı. Toplamda 62 adet araç ve kar küreme bıçağı, tuz serici ile kasa kayar vincin aralarında bulunduğu 46 ekipmanda hazırda bekliyor.

