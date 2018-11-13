Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol yatırımı! 29 Ekim 2019'da hizmete açılıyor.

Tamamlandığında İstanbul ile İzmir arasındaki 9 saatlik yolu 3,5 saate indirecek olan İstanbul-İzmir otoyolunda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Küçükbekir, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"2013 yılında çalışmalara başlanan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun toplam uzunluğu 426 kilometre. Bu 426 kilometrenin 384 kilometresini otoyol, 42 kilometresi ise bağlantı yolu oluşturuyor. Proje kapsamında yapılan Osmangazi Köprüsü 95 kilometre avantaj sağlıyor. Köprü sayesinde yıllık 650 milyon dolar tasarruf sağlanacak. Ayrıca karşıya geçme süresi 1 saat 20 dakikadan 6 dakikaya düşürüldü. Otoyolun İstanbul-Ankara, Kurtköy-Sakarya, Kuzey Marmara-Odayeri-Paşaköy, Kınalı-Odayeri, Edirne-İstanbul, Kınalı-Malkara, Malkara-Çanakkale, Kınalı-Çanakkale-Balıkesir, Çanakkale-Balıkesir otoyolları ile entegrasyonu sağlandı."