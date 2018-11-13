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Cumhuriyetinin en büyük otoyol yatırımı! 29 Ekim 2019'da hizmete açılıyor.

Kamu ile özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen Cumhuriyetinin en büyük otoyol projesi - - otoyolu 29 Ekim 2019'da hizmete açılıyor.

İHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 10:30
Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol yatırımı! 29 Ekim 2019'da hizmete açılıyor.

Tamamlandığında arasını 3,5 saate düşürecek kamulaştırma bedelleriyle birlikte 10 milyar dolarlık yatırım projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, teslim tarihi sözleşme tarihinden bir yıl erkene çekilen 426 kilometrelik otoyol tamamlandığında Marmara'nın etrafı tamamen otoyol ringi ile dönecek, Çanakkale ve Osmangazi köprüleriyle bu ring tamamlanmış olacak ve böylelikle İstanbul'un trafiği hem sanayi, hem de turizm anlamında İzmir'e Kuzey Ege'ye devlet yoluna girmeden aktarılmış olacak.

Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol yatırımı! 29 Ekim 2019'da hizmete açılıyor.

Halihazırda Avrupa'nın en büyük dünyanın ise 4'üncü büyük otoyolu konumundaki , İstanbul, otoyol projesi tamamlandığında dünyanın en uzun 1'inci ve 5'inci asma köprülerini de içerisinde barındıracak. Gelecek yılın 29 Ekim'in de açılması planlanan otoyoldaki çalışmaların etabını AK Parti milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Esgin yerinde inceledi. Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir'i ziyaret eden Bursa milletvekilleri otoyolda devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kısa bir brifing veren Küçükbekir, Osmangazi Köprüsü'nün ardından Çanakkale Köprüsü'nün ve devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Marmara'nın etrafındaki otoyol ringinin tamamlanacağını, böylelikle

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Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol yatırımı! 29 Ekim 2019'da hizmete açılıyor.

'un trafiğinin hem sanayi, hem de turizm anlamında 'e Kuzey Ege'ye devlet yoluna girmeden aktarılmış olacağını söyledi. Kamulaştırma çalışmalarında sona gelindiğini, yüzde 98'ler seviyesine ulaştıklarına dikkat çeken Küçükbekir, "13 bin 466 adet parsel kamulaştırdık, bunlarda da karşımızdaki muhatap sayımız 36 bin 607 kişi yani büyükçe sayılacak bir ilçe nüfusu kadar vatandaşla görüşüp bunların parsellerinin kamulaştırılmasını gerçekleştirdik" dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol yatırımı! 29 Ekim 2019'da hizmete açılıyor.

Tamamlandığında ile arasındaki 9 saatlik yolu 3,5 saate indirecek olan İstanbul-İzmir otoyolunda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Küçükbekir, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2013 yılında çalışmalara başlanan İstanbul--İzmir otoyolunun toplam uzunluğu 426 kilometre. Bu 426 kilometrenin 384 kilometresini otoyol, 42 kilometresi ise bağlantı yolu oluşturuyor. Proje kapsamında yapılan Osmangazi Köprüsü 95 kilometre avantaj sağlıyor. Köprü sayesinde yıllık 650 milyon dolar tasarruf sağlanacak. Ayrıca karşıya geçme süresi 1 saat 20 dakikadan 6 dakikaya düşürüldü. Otoyolun İstanbul-Ankara, Kurtköy-Sakarya, Kuzey Marmara-Odayeri-Paşaköy, Kınalı-Odayeri, Edirne-İstanbul, Kınalı-Malkara, Malkara-Çanakkale, Kınalı-Çanakkale-Balıkesir, Çanakkale-Balıkesir otoyolları ile entegrasyonu sağlandı."

Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol yatırımı! 29 Ekim 2019'da hizmete açılıyor.

DÜNYANIN EN UZUN DÖRDÜNCÜ ASMA KÖPRÜSÜ

Proje kapsamında yer alan Osmangazi Köprüsü, 2 milyon 682 metre uzunluğu, 252 metre kule yüksekliği, bin 550 metre orta açıklığı, 566 metre yan açıklığı ile dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olma özelliğine sahip. Ancak, mermi başlıklarıyla birlikte 333 metre kule yüksekliğine sahip Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanıp, dünyanın en uzun asma köprüsü özelliğini kazanmasıyla birlikte, Osmangazi Köprüsü sıralamada beşinciliğe düşecek.

Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol yatırımı! 29 Ekim 2019'da hizmete açılıyor.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Proje kapsamında 67 milyon 505 bin 893 metrekare alan 2 milyar 353 milyon liraya kamulaştırıldı. Otoyolda bulunan 38 viyadüğün 23'ü, 294 alt geçidin 251'i, 77 üst geçidin 36'sı, 102 köprünün 63'ü, 732 kutu menfezin 640'ı, 3 tünelin tamamı, 22 kavşağın 11'i, 17 servis alanının 6'sı, 6 bakım işletme tesisinin 3'ü tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol yatırımı! 29 Ekim 2019'da hizmete açılıyor.

KAZI İŞLEMLERİNİN YÜZDE 96'SI TAMAMLANDI

Öte yandan, otoyoldaki kazı işlemlerinin yüzde 96'sı tamamlandı. Şu ana kadar otoyolda 174 milyon 739 bin 87 metreküp kazı ve yüzde 97'si tamamlanan 138 milyon 852 bin 64 metreküp dolgu işlemi yapıldı. Otoyol boyunca 473 bin 810 tane kazık dikilirken, şu ana kadar 3 milyon 455 bin 570 metreküp beton döküldü. Ayrıca 505 bin 306 ton ise demir kullanıldı. Otoyol boyunca 3 adet tünel bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 3 bin 590 kilometre ile Orhangazi. Selçukgazi tüneli bin 250, Belkahve tüneli bin 605 kilometre uzunlukta. Ayrıca yaklaşan kış şartları için otoyolda tüm tedbirler alındı. Toplamda 62 adet araç ve kar küreme bıçağı, tuz serici ile kasa kayar vincin aralarında bulunduğu 46 ekipmanda hazırda bekliyor.

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