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Giriş Tarihi: 21.02.2025 15:10 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:15

Türkiye dijital altyapısını güçlendiriyor! İşte 5G ve ardındaki fırsatlar…

Teknoloji ve dijitalleşme alanında; 5G ve yapay zeka odaklı projeler geliştirmeye odaklanan Türkiye, 4,5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı olan 5G teknolojisini 2026 yılında ülke genelinde hizmete sunmayı planlıyor. Konuyla ilgili Sabah.com.tr'ye dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadi Evren Şeker, "5G, sadece bir mobil internet teknolojisi değil, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek devrim niteliğinde bir fırsat." dedi.

SÜMEYYE TUNCER
Türkiye dijital altyapısını güçlendiriyor! İşte 5G ve ardındaki fırsatlar…

Türkiye, 2026'da kullanıma sunulması planlanan 5G teknolojisi ile yeni bir döneme girecek. Bu yeni teknoloji, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlayacak. Peki bu katkılar neler olacak? İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadi Evren Şeker, "Türkiye, bu teknolojiyle kendi kaderini yazabilecek güce sahip" diyerek Sabah.com.tr'ye açıkladı.

Türkiye dijital altyapısını güçlendiriyor! İşte 5G ve ardındaki fırsatlar…

TÜRKİYE, 5G İLE DİJİTAL ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye, 2026'da 5G teknolojisini ülke genelinde kullanıma sunarak dijital dönüşümde önemli bir adım atmayı hedefliyor. Eğitimden sağlığa pek çok sektörde devrim yaratacak olan 5G, 4,5G'den yaklaşık 10 kat daha hızlı internet bağlantısı ve düşük gecikme süresiyle kullanıcısına daha etkili bir hizmet sunacak. "Türkiye, bu teknolojiyle kendi kaderini yazabilecek güce sahip" diyen İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadi Evren Şeker, Türkiye'nin dijital dünyaya doğuştan adapte olabilen milyonlarca gençle dolu olduğuna dikkat çekerek, "Bugün mobil internet kullanım oranı %80'i aşmış durumda. Bu, Türkiye'nin 5G devrimini en hızlı benimseyebilecek ülkelerden biri olduğu anlamına geliyor. Yeni nesil yazılım geliştiriciler, yapay zeka mühendisleri, blokzincir girişimcileri bu teknolojiyle küresel arenada dev firmalarla rekabet edebilir. Türkiye, sadece tüketen bir dijital ekonomi değil, üreten bir teknoloji gücü haline gelebilir." dedi.

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Türkiye dijital altyapısını güçlendiriyor! İşte 5G ve ardındaki fırsatlar…

"5G, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR FIRSAT"

5G destekli akıllı fabrikalar, robotik üretim sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) ile Türkiye sanayisinin küresel rekabette bir adım öne geçebileceğini ifade eden Şeker, 5G ile donatılmış fabrikaların %30 daha verimli üretim yaptığını ve %40 enerji tasarrufu sağladığını belirterek, "Türkiye'nin ihracat gücünü artıracak bu dönüşüm, ülkeyi sanayide dijitalleşmenin merkezi yapabilir." dedi.

Türkiye'nin dijital bağımsızlığının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Şeker, "Siber güvenlik tehditleri her geçen gün artarken, Türkiye'nin kendi 5G altyapısını geliştirmesi artık bir seçenek değil, bir zorunluluk. Türkiye, yabancı şirketlerin altyapısına mahkum olmadan kendi güvenli dijital geleceğini inşa edebilecek potansiyeldedir. Milli teknoloji yatırımımız olan ULAK projesi, ASELSAN, HAVELSAN gibi şirketlerin yerli 5G çözümleri geliştirmesi, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak ve veri güvenliğini sağlayacaktır. " diye konuştu.

"Gelecek şimdi yazılıyor ve Türkiye, bu gelecekte lider olmak için tüm potansiyele sahip" diyen Şeker, konuya şu sözlerle dikkat çekti: "Dünya değişiyor, dijital çağ hızla şekilleniyor. Kazananlar, yenilikleri erken benimseyenler olacak. 5G, sadece bir mobil internet teknolojisi değil, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek devrim niteliğinde bir fırsat."

Not: Resimde 5G yayılımının dünyadaki görünümü yer almaktadır.

Türkiye dijital altyapısını güçlendiriyor! İşte 5G ve ardındaki fırsatlar…

KIRSAL ALANLARDA 5G ERİŞİMİ

"Türkiye'nin geleceğini hayal ederken, yalnızca şehirleri değil, en ücra köşeleri de kapsayan bir dijital devrimden bahsediyoruz" diyen Prof. Dr. Şeker, bugün Türkiye'de baz istasyonlarının yalnızca yarısının fiber optik bağlantıya sahip olduğunu, kırsalda 5G'nin etkin çalışabilmesi için bu oranın en az %80'e ulaşması gerektiğini belirtti. Fiber altyapı olmadan, 5G'nin kırsal alanlarda sadece bir hayal olarak kalacağını belirten Şeker, Türkiye'nin genişleyen fiber optik şebekesi, kırsal bölgelerde dijital erişimi mümkün kılmak için kritik bir öneme sahip olduğunu ve. süreç hızlandırılmazsa, şehirler ve kırsal bölgeler arasındaki dijital uçurumun daha da derinleşebileceğini söyledi.

Kırsal alanlarda uydu tabanlı ve hava destekli çözümlerin hızla entegre edilmesi gerektiğini söyleyen Şeker, TÜRKSAT'ın geliştirdiği milli uydu projelerinin, düşük yörüngeli internet sistemleri ile entegre edilerek en ücra köylerin bile yüksek hızlı internete ulaşmasını sağlayabileceğini ifade etti.

Şeker, Türkiye'nin tarımda dünya devlerinden biri olabilecek potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin verimli toprakları ve geniş tarımsal alanları var. Ama sorun şu ki, birçok çiftçi hala geleneksel yöntemlerle üretim yapıyor. 5G destekli tarım teknolojiler ile çiftçiler artık hassas sulama, akıllı gübreleme ve drone destekli ilaçlama gibi yenilikleri kullanabilecek. Bu sadece çiftçilerin işini kolaylaştırmayacak, aynı zamanda tarımsal üretimi yüzde 50'ye kadar artırabilecek. Kendi kendine yetebilen, hatta dünya pazarına tarım ihracatı yapan bir Türkiye için 5G tarımda devrim yaratacak bir güç olabilir."

Türkiye dijital altyapısını güçlendiriyor! İşte 5G ve ardındaki fırsatlar…

5G İLE BİRLİKTE SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI NASIL GÜNCELLENECEK?

Her yeni teknolojik atılımın fırsatlar kadar riskleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Şeker, 5G'nin veri bağımsızlığı ve ulusal stratejilerin yeniden şekillendiği bir dönemin başlangıcı olacağına şu sözlerle dikkat çekti:

"5G'nin getirdiği "dağıtık mimari (distributed architecture)" ve "yazılım tanımlı ağlar (SDN)" sistemleri, merkezî güvenlik kontrolünün dışında, her bağlantı noktasının kendi içinde bir savunma mekanizması oluşturmasını gerektiriyor. Bu da demek oluyor ki, Türkiye'nin sadece belirli merkezlerde değil, tüm ağ boyunca güçlü bir siber güvenlik altyapısı oluşturması gerekiyor. Ancak sadece donanım güvenliği yeterli değil. 5G'nin düşük gecikmeli ve geniş kapsamlı yapısı, siber saldırganlara yeni saldırı yüzeyleri oluşturuyor. Özellikle nesnelerin interneti (IoT) cihazları, yapay zeka destekli tehdit tespit sistemleri olmadan ciddi bir güvenlik açığı yaratabilir.

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