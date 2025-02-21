Türkiye dijital altyapısını güçlendiriyor! İşte 5G ve ardındaki fırsatlar…

"5G, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR FIRSAT"

5G destekli akıllı fabrikalar, robotik üretim sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) ile Türkiye sanayisinin küresel rekabette bir adım öne geçebileceğini ifade eden Şeker, 5G ile donatılmış fabrikaların %30 daha verimli üretim yaptığını ve %40 enerji tasarrufu sağladığını belirterek, "Türkiye'nin ihracat gücünü artıracak bu dönüşüm, ülkeyi sanayide dijitalleşmenin merkezi yapabilir." dedi.

Türkiye'nin dijital bağımsızlığının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Şeker, "Siber güvenlik tehditleri her geçen gün artarken, Türkiye'nin kendi 5G altyapısını geliştirmesi artık bir seçenek değil, bir zorunluluk. Türkiye, yabancı şirketlerin altyapısına mahkum olmadan kendi güvenli dijital geleceğini inşa edebilecek potansiyeldedir. Milli teknoloji yatırımımız olan ULAK projesi, ASELSAN, HAVELSAN gibi şirketlerin yerli 5G çözümleri geliştirmesi, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak ve veri güvenliğini sağlayacaktır. " diye konuştu.

"Gelecek şimdi yazılıyor ve Türkiye, bu gelecekte lider olmak için tüm potansiyele sahip" diyen Şeker, konuya şu sözlerle dikkat çekti: "Dünya değişiyor, dijital çağ hızla şekilleniyor. Kazananlar, yenilikleri erken benimseyenler olacak. 5G, sadece bir mobil internet teknolojisi değil, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek devrim niteliğinde bir fırsat."

Not: Resimde 5G yayılımının dünyadaki görünümü yer almaktadır.