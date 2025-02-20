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Haberler Galeri Türkiye ekonomisi dijitalleşiyor! Dijital TL ile yeni dönem başlayacak…
Giriş Tarihi: 20.02.2025 13:17 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:22

Türkiye ekonomisi dijitalleşiyor! Dijital TL ile yeni dönem başlayacak…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dijital Türk lirasının (TL) tedavüle girmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 2022'de başladığı faz çalışmaları kapsamında dijital TL ile yapılan ilk ödeme testlerini başarıyla gerçekleştiren banka, geleneksel bankacılık sisteminin dışında, her vatandaşın erişebileceği bir ödeme aracı tasarlıyor. Bu kapsamda dijital TL, özellikle bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan kişiler için önemli bir fırsat sunacak. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Kazan, dijital TL'nin finansal işlemlerde daha hızlı ödeme ve daha düşük işlem maliyeti sağlayacağını belirterek, bu durumun nakite ve geleneksel banka havalelerine olan ihtiyacı azaltacağını söyledi.

SÜMEYYE TUNCER
Türkiye ekonomisi dijitalleşiyor! Dijital TL ile yeni dönem başlayacak…

Dijital TL'nin dolaşıma girmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ödeme sistemlerini dijitalleştirerek finansal erişimi artıracak olan dijital TL, banka hesabı gerektirmeden de kullanılabilecek.

Türkiye ekonomisi dijitalleşiyor! Dijital TL ile yeni dönem başlayacak…

TÜRKİYE'NİN YENİ PARA BİRİMİ: DİJİTAL TL

Dijital TL'nin tedavüle girmesi için çalışmalarını sürdüren Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK gibi teknoloji firmalarıyla iş birliği yaparak 2022'de başladığı faz çalışmaları kapsamında dijital TL ile yapılan ilk ödeme testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Pilot testlere devam eden banka, dijital TL'nin bir kripto para olmadığını, ülke parasının yeni bir biçimi olduğunu ve bir ödeme aracı olmanın ötesinde banknotun dijital hali olacağını bildirdi.

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Türkiye ekonomisi dijitalleşiyor! Dijital TL ile yeni dönem başlayacak…

DİJİTAL TL, KIRSAL ALANLAR VE AFET BÖLGELERİNDE DE KULLANILABİLECEK

Dijital TL'ye çevrimdışı ödeme ve para transferi özelliği de gelecek. Böylece, internet bağlantısı gerektirmeyen bir ödeme sistemi geliştirilerek, mobil ağların olmadığı kırsal alanlarda ve afet bölgelerinde de dijital TL kullanılacak. Ayrıca dijital TL'nin benimsenmesiyle, kağıt para üretimi ve dolaşımıyla ilgili maliyetler de düşecek. Dijital paraların yaygın olarak benimsenmesinin günlük yaşamı hem önemli ölçüde etkileyeceğini hem de yeniden şekillendireceğini söyleyen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Kazan, söz konusu değişimlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisi dijitalleşiyor! Dijital TL ile yeni dönem başlayacak…

"NAKİTE VE GELENEKSEL BANKACILIĞA OLAN İHTİYAÇ AZALACAK"

Dijital TL'nin finansal işlemlerde daha hızlı ödeme ve daha düşük işlem maliyeti sağlayacağını belirten Kazan, bu durumun nakite ve geleneksel banka havalelerine olan ihtiyacı azaltacağını söyledi. Dijital paraların finansal kapsayıcılığı ön plana çıkartacağını belirten Kazan, dijital TL ile insanların geleneksel bankalar yerine dijital cüzdanlara ve fintech uygulamalarına daha fazla güvenebileceğine dikkat çekti. Böylece, dijital paralar aracılığıyla uzak veya gelişmekte olan bölgelerdeki bankacılık hizmeti almayan insanlara da bankacılık hizmetleri sağlanabilecek.

Türkiye ekonomisi dijitalleşiyor! Dijital TL ile yeni dönem başlayacak…

"ŞEFFAFLIK VE VERİMLİLİK ARTACAK"

Dijital TL'nin daha verimli tedarik zincirlerini ve programlanabilir parayı da ön plana çıkaracağını söyleyen Prof. Dr. Kazan, otomatik dijital ödemelerin; işletme işlemlerini kolaylaştırabileceğini ve evrak işlerini azaltabileceğini; programlanabilir paranın ise akıllı sözleşmeleri ve koşullara bağlı otomatik ödemeleri mümkün kılarak şeffaflığı ve verimliliği artırabileceğini ifade etti.

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