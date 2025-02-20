Giriş Tarihi: 20.02.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
13:22
Türkiye ekonomisi dijitalleşiyor! Dijital TL ile yeni dönem başlayacak…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dijital Türk lirasının (TL) tedavüle girmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 2022'de başladığı faz çalışmaları kapsamında dijital TL ile yapılan ilk ödeme testlerini başarıyla gerçekleştiren banka, geleneksel bankacılık sisteminin dışında, her vatandaşın erişebileceği bir ödeme aracı tasarlıyor. Bu kapsamda dijital TL, özellikle bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan kişiler için önemli bir fırsat sunacak. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Kazan, dijital TL'nin finansal işlemlerde daha hızlı ödeme ve daha düşük işlem maliyeti sağlayacağını belirterek, bu durumun nakite ve geleneksel banka havalelerine olan ihtiyacı azaltacağını söyledi.