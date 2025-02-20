Türkiye ekonomisi dijitalleşiyor! Dijital TL ile yeni dönem başlayacak…

DİJİTAL TL, KIRSAL ALANLAR VE AFET BÖLGELERİNDE DE KULLANILABİLECEK

Dijital TL'ye çevrimdışı ödeme ve para transferi özelliği de gelecek. Böylece, internet bağlantısı gerektirmeyen bir ödeme sistemi geliştirilerek, mobil ağların olmadığı kırsal alanlarda ve afet bölgelerinde de dijital TL kullanılacak. Ayrıca dijital TL'nin benimsenmesiyle, kağıt para üretimi ve dolaşımıyla ilgili maliyetler de düşecek. Dijital paraların yaygın olarak benimsenmesinin günlük yaşamı hem önemli ölçüde etkileyeceğini hem de yeniden şekillendireceğini söyleyen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Kazan, söz konusu değişimlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.