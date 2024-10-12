Türkiye ekonomisi güven tazeliyor! Uluslararası kuruluştan Flaş değerlendirme: Enflasyon daha da düşecek!

ENFLASYONLA MÜCADELEYİ DESTEKLEMEK İÇİN MALİ KONSOLİDASYON ÖNERİSİ

IMF İcra Direktörleri Kurulunun değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, Türk yetkililer, makroekonomik dengesizlikleri ve riskleri önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olan 2023 ortasından bu yana kararlı politika sıkılaştırması için takdir edildi.

Enflasyonist baskıların hala yüksek olduğuna ve önemli aşağı yönlü risklerin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, enflasyonist beklentilerin çıpalanması ve makroekonomik istikrarın sağlanması için koordineli mali, parasal ve gelir politikalarının uygulanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, sürdürülebilir kamu borcu seviyelerine işaret edilerek, enflasyonla mücadele çabalarını desteklemek ve tamponları daha da güçlendirmek için daha büyük ve daha ön yüklemeli mali konsolidasyon önerildi.

Ücretlerin enflasyon beklentileri doğrultusunda belirlenmesine geçilmesinin enflasyonu önemli ölçüde düşürmeye yardımcı olabileceği ifade edilen açıklamada, enflasyon hedef seviyelere yaklaşana kadar sıkı, veriye bağlı para politikasının sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyonun düşürülmesi yolunun rayında kalmasını sağlamak için gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya hazır olması gerektiği kaydedildi.

Finansal istikrarı korumak için teyakkuz ve daha fazla reformun önemi vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü gri listesinden çıkması takdir edildi.

Açıklamada, daha kapsayıcı, daha yeşil ve daha yüksek orta vadeli büyüme elde etmek için yapısal reformların ilerletilmesi çağrısı yapıldı.