Türkiye ekonomisine güven artıyor! Uluslararası kuruluştan FLAŞ analiz! "Resesyon beklentimiz yok"

"FİNANSMAN RİSKLERİNDE AZALMA VAR"

Fitch Ratings'in kısa süre önce Türkiye'nin kredi not görünümünü yükselttiğini ve bunu takiben Türkiye'deki birçok bankanın da notunun artırıldığını anımsatan Kılınç, "Özellikle Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, birçok Türk bankasının çok ciddi anlamda ve kısa sürede dış finansmana erişimi olduğunu gördük. Bu da dış finansman risklerinde azalma olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Kılınç, özellikle para politikasındaki değişimin bunda etkisi olduğunu ve Türkiye'nin risk primlerinin ciddi ölçüde gerilediğini vurguladı.

Bankaların dış finansmana erişiminde kısa sürede değişik enstrümanların görüldüğünü ve ilk olarak eurobond ihracına başladıklarını dile getiren Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada yatırımcıların geri döndüğünü gördük. Sadece büyük bankalar değil, piyasada daha küçük bankaları da gördük ve bu genel olarak bir iştahın göstergesi. Son bir yılda bankaların yaklaşık 4,6 milyar dolar (sermaye benzeri) ihracı oldu. Bundan sonraki dönemde, Türk bankalarının daha fırsatlara göre hareket edeceğini düşünüyoruz. Bankalar (ihraçlarda) fiyatlamaya bakacaklardır çünkü çok acil bir sermaye ya da yabancı para likidite ihtiyaçları olmadığını düşünüyoruz."