Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
09:09
Türkiye enerji üretiminde tarih yazdı! Bakan Bayraktar: Yeni sondaj ve keşiflerle üretimi artıracağız
Ham petrolde 107 bin 621 varil, doğal gazda ise 7.6 milyon metreküple üretim rekoru kıran Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yerli üretimine hız kesmeden devam ediyor. Yeni sondaj ve keşiflerle üretimi artıracaklarını bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin kendi gemileri, mühendisleri ve imkânlarıyla enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.