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Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:09

Türkiye enerji üretiminde tarih yazdı! Bakan Bayraktar: Yeni sondaj ve keşiflerle üretimi artıracağız

Ham petrolde 107 bin 621 varil, doğal gazda ise 7.6 milyon metreküple üretim rekoru kıran Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yerli üretimine hız kesmeden devam ediyor. Yeni sondaj ve keşiflerle üretimi artıracaklarını bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin kendi gemileri, mühendisleri ve imkânlarıyla enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

BARIŞ ŞİMŞEK
Türkiye enerji üretiminde tarih yazdı! Bakan Bayraktar: Yeni sondaj ve keşiflerle üretimi artıracağız

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için atılan adımlar sonuç veriyor. Ham petrolde 107 bin 621 varil, doğalgazda ise 7.6 milyon metreküple üretim rekoru kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yeni sondaj ve keşiflerle üretimi artıracağız" dedi.

Türkiye enerji üretiminde tarih yazdı! Bakan Bayraktar: Yeni sondaj ve keşiflerle üretimi artıracağız

PETROL VE DOĞALGAZ ÜRETİMİNDE REKOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrol ve doğalgazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda ağustos ayı içerisinde hem petrolde hem de doğalgazda günlük üretim rekorları kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'ü petrolde ve doğalgazda üretimi arttırma yılı ilan ettiklerini belirterek, "Çok şükür bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

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Türkiye enerji üretiminde tarih yazdı! Bakan Bayraktar: Yeni sondaj ve keşiflerle üretimi artıracağız

GABAR'DA 47 BİN AŞILDI

Ağustosta petrol ve doğalgaz üretiminin tarihteki en yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çeken Alparslan Bayraktar, "17 Ağustos'ta ham petrol üretimimiz, 107 bin 621 varil oldu. Bu üretimin 95 bin 656 varillik kısmını, TPAO gerçekleştirdi. Aynı gün, Gabar Dağı'ndaki kuyulardan 47 bin 58 varillik bir üretim rakamına ulaştık" ifadelerini kullandı. Bayraktar, doğalgazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına dikkati çekerek, "15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık.

Türkiye enerji üretiminde tarih yazdı! Bakan Bayraktar: Yeni sondaj ve keşiflerle üretimi artıracağız

Bu üretim de de aslan payı yine TPAO'nun. TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğalgaz üretimi yaptı. 15 Ağustos'ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleşen üretim, 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu" bilgisini paylaştı. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde, Türkiye'nin kendi gemileri, mühendisleri ve imkânlarıyla enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hem karalarda hem denizlerde yurt içi ve yurt dışında yeni sondajlar ve inşallah yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye enerji üretiminde tarih yazdı! Bakan Bayraktar: Yeni sondaj ve keşiflerle üretimi artıracağız

32 AYDA DEVREYE ALINDI

Sakarya Gaz Sahası'nda, doğalgazın keşfinden karaya ulaştırılması sürecinde önemli bir başarı gösterildi. Keşiften sadece 32 ay sonra Karadeniz gazı devreye alındı. Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğalgaz bu hafta itibarıyla günlük 6 milyon metreküpe çıktı. Böylece, toplam 2.6 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı Sakarya'da üretilen doğalgazdan karşılanır oldu. Üretimin ilk etapta 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Karadeniz'de çalışmalar yapan Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerine son olarak Abdülhamid Han sondaj gemisi de katıldı.

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