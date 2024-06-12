Giriş Tarihi: 12.06.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
15:20
Türkiye G20'de ilk sırada! Uluslararası kuruluş da teyit etti: Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Orta Vadeli Program (OVP) meyvelerini vermeyi sürdürürken uluslararası kuruluşlardan flaş analizler peş peşe geliyor. Son olarak Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte G20 ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi kaydettiğini belirtti. G20 ülkelerinin bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyümesi ortalama yüzde 0,9 olurken, Türkiye yüzde 2,4 ile G20 ülkeleri arasında bu dönemde en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke oldu.