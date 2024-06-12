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Haberler Galeri Türkiye G20'de ilk sırada! Uluslararası kuruluş da teyit etti: Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Giriş Tarihi: 12.06.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 15:20

Türkiye G20'de ilk sırada! Uluslararası kuruluş da teyit etti: Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Orta Vadeli Program (OVP) meyvelerini vermeyi sürdürürken uluslararası kuruluşlardan flaş analizler peş peşe geliyor. Son olarak Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte G20 ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi kaydettiğini belirtti. G20 ülkelerinin bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyümesi ortalama yüzde 0,9 olurken, Türkiye yüzde 2,4 ile G20 ülkeleri arasında bu dönemde en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke oldu.

Türkiye G20’de ilk sırada! Uluslararası kuruluş da teyit etti: Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) açıkladığı yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü ekonomik büyüme verilerine göre, G20 ülkelerindeki ekonomik büyüme bir önceki çeyrekteki yüzde 0,7'ye göre hafif yükseldi.

Türkiye G20’de ilk sırada! Uluslararası kuruluş da teyit etti: Avrupa ülkelerini geride bıraktı

'TÜRKİYE EN YÜKSEK BÜYÜYEN ÜLKE OLDU'

G20 ekonomileri bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 0,9 büyüdü.

Ekonomik performansın itici gücü, Çin ve Hindistan ekonomilerindeki büyüme oldu. Çin, Hindistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Güney Kore ve Endonezya, G20'nin genelinden daha yüksek büyüme kaydetti.

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Türkiye G20’de ilk sırada! Uluslararası kuruluş da teyit etti: Avrupa ülkelerini geride bıraktı

'BÜYÜME GEÇEN YILIN SON ÇEYREĞİNE GÖRE ARTTI'

Türkiye yüzde 2,4 ile G20 ülkeleri arasında en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke olurken, Türkiye'yi yüzde 1,9 ile Hindistan ve yüzde 1,6 ile Çin, yüzde 1,4 ile Suudi Arabistan, yüzde 1,3 ile Güney Kore ve yüzde 1,2 ile Endonezya takip etti.

Suudi Arabistan'da ekonomi geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0,6 daralmanın ardından bu yılın ilk çeyreğinde toparlandı.

Türkiye G20’de ilk sırada! Uluslararası kuruluş da teyit etti: Avrupa ülkelerini geride bıraktı

'ABD EKONOMİSİNDE BÜYÜME YAVAŞLADI'

Çin, Güney Kore ve Türkiye'de ekonomik büyüme geçen yılın son çeyreğine göre artarken, Hindistan ve Endonezya'da hafif düştü.

ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü ve bu oran bir önceki çeyrekteki yüzde 0,8 büyümeye göre yavaşlamaya işaret etti.

Türkiye G20’de ilk sırada! Uluslararası kuruluş da teyit etti: Avrupa ülkelerini geride bıraktı

'SUUDİ ARABİSTAN EN YÜKSEK DARALMANIN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE OLDU'

Japonya'da ekonomi yüzde 0,5 ve Güney Afrika'da yüzde 0,1 daraldı. Brezilya, İngiltere ve Almanya, 2023'ün son çeyreğindeki daralmanın ardından, bu yılın ilk çeyreğinde ekonomik toparlanmanın görüldüğü ülkeler oldu.

G20 ülkelerinde ekonomik büyüme bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 3,3 olarak hesaplandı. G20 ülkeleri arasında Hindistan bu dönemde yüzde 8,4 ile yıllık bazda en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke olurken, Türkiye yüzde 7,4 ile bu ülkeyi takip etti.

Suudi Arabistan ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,5 küçüldü ve G20 ülkeleri arasındaki en yüksek daralmanın görüldüğü ülke oldu.

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