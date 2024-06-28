Türkiye gri listeden çıkışı ve ’Başardık’ mesajı piyasaları heyecanlandırdı! Uzman isim: Çok denk düşen bir zamanlama

Türkiye'nin gri listeden çıkışını Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan şöyle değerlendirdi:

"GRİ LİSTE NEDENİYLE YATIRIM YAPILAMAYACAK ÜLKELER GRUBUNDAN ÇIKIYORUZ"

Türkiye gri listede olması nedeniyle otomatik olarak yatırım yapılamayacak ülkeler grubundan çıkıyoruz. Bunu doğrudan rating gibi düşünmemek lazım. Kredi notu artışı gibi bazı yatırımcıların listesine girdik gibi düşünmemek lazım.

Daha önce gri liste nedeniyle Türkiye'ye bakmayacak yatırımcılar, şimdi çok rahat bir şekilde buraya bakacaklar. Şu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum.