Giriş Tarihi: 28.06.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
12:22
Türkiye gri listeden çıkışı ve 'Başardık' mesajı piyasaları heyecanlandırdı! Uzman isim: Çok denk düşen bir zamanlama
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin gri listeden çıkışını 'Başardık' notuyla paylaşması piyasaları heyecanlandırdı. Türkiye'nin gri listeden çıkışı başta yabancı yatırımların artması ve en önemlisi bu yatırımların kalitesinin ülkeye gelmesi anlamı taşıyor. Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan Sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, "Ben gri listeden çıkışımızı şu açıdan çok değerli görüyorum. Batı şu anda sermayesini doğudan yani Rusya ve Çin gibi ülkelerden çekiyor. Dolayısıyla böyle bir zamanda bizim gri listeden çıkıyor olmamız aslında çok denk düşen çok iyi bir zamanlama." dedi.