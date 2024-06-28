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Haberler Galeri Türkiye gri listeden çıkışı ve 'Başardık' mesajı piyasaları heyecanlandırdı! Uzman isim: Çok denk düşen bir zamanlama
Giriş Tarihi: 28.06.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 12:22

Türkiye gri listeden çıkışı ve 'Başardık' mesajı piyasaları heyecanlandırdı! Uzman isim: Çok denk düşen bir zamanlama

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin gri listeden çıkışını 'Başardık' notuyla paylaşması piyasaları heyecanlandırdı. Türkiye'nin gri listeden çıkışı başta yabancı yatırımların artması ve en önemlisi bu yatırımların kalitesinin ülkeye gelmesi anlamı taşıyor. Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan Sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, "Ben gri listeden çıkışımızı şu açıdan çok değerli görüyorum. Batı şu anda sermayesini doğudan yani Rusya ve Çin gibi ülkelerden çekiyor. Dolayısıyla böyle bir zamanda bizim gri listeden çıkıyor olmamız aslında çok denk düşen çok iyi bir zamanlama." dedi.

METE DİRİCE
Türkiye gri listeden çıkışı ve ’Başardık’ mesajı piyasaları heyecanlandırdı! Uzman isim: Çok denk düşen bir zamanlama

Son dakika haberleri: Türkiye gri listeden çıktı. Yabancının Türkiye'ye bakış açısını olumlu yönde değiştirecek kararın kredi notu artışları başta olmak üzere kaliteli yatırımın önünü açması bekleniyor. Kritik kararın Batının sermayesini Rusya ve Çin'den çekmeye başlayacağı zamana denk gelmesi piyasaları heyecanlandırdı.

Türkiye gri listeden çıkışı ve ’Başardık’ mesajı piyasaları heyecanlandırdı! Uzman isim: Çok denk düşen bir zamanlama

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) Singapur'daki toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkarılması kararını aldı. Kararı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi açıklama öncesi 'Başardık' notuyla paylaştı.

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Türkiye gri listeden çıkışı ve ’Başardık’ mesajı piyasaları heyecanlandırdı! Uzman isim: Çok denk düşen bir zamanlama

FATF açıklamasında Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı rejimi konusunda Ekim 2021'de FATF tarafından belirtilen stratejik eksikliklerin giderilmesi için etkinliğini güçlendirdiğini belirtti.

Ekonomistler bu gelişmeyle beraber Türkiye'nin uluslararası yatırımcıların finansal sisteme olan güveni artıracağını belirterek kaliteli yabancı yatırımcının ülkeye girişinin önüne açacağını vurguladı.

Türkiye gri listeden çıkışı ve ’Başardık’ mesajı piyasaları heyecanlandırdı! Uzman isim: Çok denk düşen bir zamanlama

Türkiye'nin gri listeden çıkışını Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan şöyle değerlendirdi:

"GRİ LİSTE NEDENİYLE YATIRIM YAPILAMAYACAK ÜLKELER GRUBUNDAN ÇIKIYORUZ"

Türkiye gri listede olması nedeniyle otomatik olarak yatırım yapılamayacak ülkeler grubundan çıkıyoruz. Bunu doğrudan rating gibi düşünmemek lazım. Kredi notu artışı gibi bazı yatırımcıların listesine girdik gibi düşünmemek lazım.

Daha önce gri liste nedeniyle Türkiye'ye bakmayacak yatırımcılar, şimdi çok rahat bir şekilde buraya bakacaklar. Şu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum.

Türkiye gri listeden çıkışı ve ’Başardık’ mesajı piyasaları heyecanlandırdı! Uzman isim: Çok denk düşen bir zamanlama

"BATI SERMAYESİNİ DOĞUDAN ÇEKİYOR, ÇOK DENK DÜŞEN BİR ZAMANLAMA"

Ben gri listeden çıkışımızı şu açıdan çok değerli görüyorum. Batı şuanda sermayesini doğudan yani Rusya ve Çin gibi ülkelerden çekiyor. Dolayısıyla böyle bir zamanda bizim gri listeden çıkıyor olmamız aslında çok denk düşen çok iyi bir zamanlama.

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