Türkiye-Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısı İstanbul’da yapılacak

TÜRKİYE-IRAK JETCO MEKANİZMASININ İLK TOPLANTISI İSTANBUL'DA YAPILACAK

Bolat, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri kapsamlı olarak ele alacağımız Türkiye-Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısını Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Bu vesile ile sıcak misafirperverlikleri için değerli kardeşim el-Gireyri'ye ve heyetine teşekkür ediyorum." mesajı verdi.