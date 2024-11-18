Giriş Tarihi: 18.11.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024
12:07
Türkiye-Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısı İstanbul'da yapılacak
Irak'ta mevkidaşıyla bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görüşmede ikili iş birliği alanlarını, yeni fırsatları, karşılıklı yatırımları ve Kalkınma Yolu Projesini ele aldıklarını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri kapsamlı olarak ele alacağımız Türkiye-Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısını Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık." dedi.