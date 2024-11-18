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Haberler Galeri Türkiye-Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısı İstanbul'da yapılacak
Giriş Tarihi: 18.11.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:07

Türkiye-Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısı İstanbul'da yapılacak

Irak'ta mevkidaşıyla bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görüşmede ikili iş birliği alanlarını, yeni fırsatları, karşılıklı yatırımları ve Kalkınma Yolu Projesini ele aldıklarını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri kapsamlı olarak ele alacağımız Türkiye-Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısını Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Türkiye-Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısı İstanbul’da yapılacak

Türkiye - Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısını Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye-Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısı İstanbul’da yapılacak

ANKARA'DAN BAĞDAT'A ÖNEMLİ ZİYARET

Ticaret Bakanı Ömer Bolat X hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin önemli ticari ortaklarından, dost ve komşu ülke Irak'a gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ilk ayağı olan Bağdat'tayız. Ziyaretimiz çerçevesinde kıymetli mevkidaşım Irak Ticaret Bakanı Sayın Atir el-Gireyri ve heyeti ile bir araya gelerek, ikili iş birliği alanlarını, yeni fırsatları, karşılıklı yatırımları ve Kalkınma Yolu Projesini ele aldık." dedi.

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Türkiye-Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısı İstanbul’da yapılacak

TÜRKİYE-IRAK JETCO MEKANİZMASININ İLK TOPLANTISI İSTANBUL'DA YAPILACAK

Bolat, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri kapsamlı olarak ele alacağımız Türkiye-Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısını Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Bu vesile ile sıcak misafirperverlikleri için değerli kardeşim el-Gireyri'ye ve heyetine teşekkür ediyorum." mesajı verdi.

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