Türkiye’de bir ilk! Mavi Vatan’a çelik kubbe: En kritik silahlar konuşlandırılacak

Gemide, bölge hava savunma harbi kabiliyetine sahip olunması amacıyla milli olarak tasarlanan, çok fonksiyonlu ve uzun menzilli radarlardan oluşan çok amaçlı faz dizinli radar ile 96 hücreli Milli Dikey Atım Sistemi bulunacak. Namlulu ve güdümlü mermili yakın hava savunma silah sistemleri ile 127 mm milli top kullanılacak. Hava savunma harbi kabiliyeti ile birlikte üstün denizaltı savunma harbi kabiliyetine de sahip olunacak.

MİLLİ SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMİ

İlk defa bu gemide kullanılacak olan Bütünleşik Sonar Sistemi ile geminin denizaltı savunma harbi menzili 80 bin yarda (73 km) üzerine çıkarılacak. Bünyesinde bulunacak İnsansız Hava ve Deniz Araçları ile üstün keşif ve muharebe yeteneğine sahip olacak ve asimetrik tehditleri her türlü ortamda erken ihbar kabiliyeti ile tespit ederek etkisiz hale getirecek. Tüm bu sensör ve silahların tam bütünleşik şekilde kullanılması ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile temin edilecek.