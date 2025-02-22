Türkiye’de bir ilk! Mavi Vatan’a çelik kubbe: En kritik silahlar konuşlandırılacak

İZ AZALTMA İÇİN İLERİ MÜHENDİSLİK
Gemide kullanılacak yerli ve milli gelişmiş platform ve savaş sistemlerinin yanı sıra tasarımda en önem verilen konulardan biri de hayatta kalabilme (Beka). Gemi harici ve dahili patlamaya maruz kaldığında stabilitesini ve işlevselliğini koruyarak görevine devam etmesi tasarımda ele alınması gereken kritik hususlardan birisidir. Geminin düşman unsurlar tarafından tespit edilmesine neden olan radar kesit alanı, akustik ve kızılötesi izlerin de en düşük seviyede tutulması gerekiyor. Bu nedenle TF-2000 tasarımında ileri mühendislik bilgi birikimi gerektiren beka ve iz analizleri yapıldı. Geminin yapısal dayanıklılığını artırmak için çift perde ile artık kiriş uygulaması, kızılötesi izi azaltmak için baca gazı ile tekne yüzeyi soğutma sistemi, akustik izi azaltmak için sessiz pervane ile akustik kapsül uygulaması ve radar kesit alanını azaltmak için de entegre direk ile radar absorbe edici malzemelerin kullanımı tasarlandı.
ÖNEMLİ SİLAHLAR KONUŞLANDIRILABİLECEK
149 metre boy, 21,3 genişliğe sahip olacak gemide Milli Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (Atmaca, Gezgin), Sapan, Hisar-D, Siper Blok 1 D, Milli Torpido Kovan Sistemi, Milli Dikey Atım Sistemi (MİDLAS) gibi önemli silahlar konuşlandırılabilecek.