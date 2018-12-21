Türkiye'den çok önemli hamle... Dünya onun için sıraya girdi!

Filipinler'in bu arayışından haberdar olduklarında yetkilileri Türkiye'ye davet ettiklerini, bölgede katıldıkları fuarlarda bir araya geldiklerini dile getiren Özmen, Filipinli pilotların mayıs ayında Atak ile uçuş gerçekleştirdiklerini belirtti. Özmen, şöyle konuştu:

"Atak ile uçtuklarında gerçek bir taarruz helikopterinin ne olduğunu çok daha iyi anladılar. Atak'ı diğer helikopterlerle karşılaştırdıklarında çok üstün buldular. Çok kısa süre içinde taarruz helikopteri almaya ve Atak helikopterini seçmeye karar verdiler. Süreç çok hızlı gelişti. Pakistan'ın çok zorlu bir süreçle Atak helikopterini seçmesi, Türkiye'deki operasyon başarısı, bölge ülkelerine yönelik izlediğimiz pazarlama faaliyetleri Filipinler'e bizi yaklaştırdı."