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'den çok önemli hamle... Dünya onun için sıraya girdi!

Taarruz helikopteri ihtiyacını ile karşılamak isteyen , yeni helikopterlerine gelecek yıl kavuşmayı istiyor.

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 15:28
Türkiye'den çok önemli hamle... Dünya onun için sıraya girdi!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikopterinin 'e satışına yönelik yürütülen görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'den çok önemli hamle... Dünya onun için sıraya girdi!

'in taarruz helikopteri ihtiyacını genel maksat helikopteri silahlandırarak karşılamak üzere yola çıktığını ve bir süredir bu amaçla arayışta olduğunu anlatan Özmen, bu arayışların pilotların 'deki uçuşu sonrasında, sınıfının en iyisi durumundaki ile sonlandığını söyledi.

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Türkiye'den çok önemli hamle... Dünya onun için sıraya girdi!

'in bu arayışından haberdar olduklarında yetkilileri 'ye davet ettiklerini, bölgede katıldıkları fuarlarda bir araya geldiklerini dile getiren Özmen, Filipinli pilotların mayıs ayında ile uçuş gerçekleştirdiklerini belirtti. Özmen, şöyle konuştu:

"Atak ile uçtuklarında gerçek bir taarruz helikopterinin ne olduğunu çok daha iyi anladılar. Atak'ı diğer helikopterlerle karşılaştırdıklarında çok üstün buldular. Çok kısa süre içinde taarruz helikopteri almaya ve Atak helikopterini seçmeye karar verdiler. Süreç çok hızlı gelişti. Pakistan'ın çok zorlu bir süreçle Atak helikopterini seçmesi, Türkiye'deki operasyon başarısı, bölge ülkelerine yönelik izlediğimiz pazarlama faaliyetleri Filipinler'e bizi yaklaştırdı."

Türkiye'den çok önemli hamle... Dünya onun için sıraya girdi!

Sözleşme görüşmeleri başladı

Özmen, gelinen noktada 'ın 'e satışı için devletten devlete Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası'na ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle bu sürecin hızlandığını ve bizzat SSB Başkanı İsmail Demir tarafından muhtıranın imzalandığını ifade eden Özmen, şunları kaydetti:

Türkiye'den çok önemli hamle... Dünya onun için sıraya girdi!

"Bu imzayla başta olmak üzere devletten devlete satış, teknoloji transferi, karşılıklı iş birliği, sanayileşme konularında katkı sağlayacak yollar açıldı. Atak'ta geldiğimiz noktada de yasal olarak buna ihtiyaç duyuyordu. İmzanın hemen ardından sözleşme görüşmelerine yönelik teknik ve idari toplantılara başladık. Yaptığımız ilk toplantıyı da sözleşme görüşmelerinin birinci safhası gibi düşünebiliriz.

Türkiye'den çok önemli hamle... Dünya onun için sıraya girdi!

Teklif niteliğindeki görüşme ve yazışmalarımız bizi bu noktaya getirmişti. Söz konusu teklifimiz üzerinden ilk görüşmeyi yaptık. Teknik isterlerini tekrar görüşme şansımız oldu. Birçok konuda mutabakatımız var. 2019 yılı içinde tedarik planının birinci safhasını hayata geçirmek istiyorlar. En az bizim kadar onlar da istekliler. Özellikle ile uçan pilotların gözleri parlıyordu. Bu proje büyük bir modernizasyonun bir parçası olacak. Filolarındaki helikopterleri modernize etme konusunda bir ihtiyaçları var. Savunma Bakanının açıklamalarıyla da Atak alma yönündeki kararı duyurmuşlardı."

Türkiye'den çok önemli hamle... Dünya onun için sıraya girdi!

1 yıldan kısa sürede sonuç alındı

Tamer Özmen, 1 yıldan kısa sürede Pakistan'ın ardından 'in 'ın satışı için en ciddi müşteri haline geldiğini, bunun önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Mutabakat metninin imzalanmasının hemen ardından gerçekleştirdikleri teknik ve idari toplantılarda kontrata yönelik takvimin de nasıl işleyeceğini görüştüklerini anlatan Özmen, "Talepleri doğrultusunda süreci hızlandırabilecek altyapıyı oluşturuyoruz şu anda. Sözleşme görüşmelerini 2019'un ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz. İşin doğası ve uluslararası mevcut usuller gereği rutin bir ihraç müsaadesi süreci de olacak. Mümkün olması halinde gelecek yıl içinde Atak'ın ilk teslimatını yapmayı ve Filipinler'de uçurmayı hep beraber istiyoruz." dedi.

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