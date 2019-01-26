Türkiye'nin bor madeninden ürettiği yerli ve milli temizlik ürünü BORON satışa çıktı! Boron fiyatı ne kadar?

Türkiye'nin üretiminden dağıtımına kadar yüzde 100 yerli ve milli temizlik ürünü BORON satışa çıktı. BORON, insan ve çevre sağlığını tehdit eden petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri içermiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, tanıtımı yapılan Türkiye'nin tek doğal mineralli yerli ve milli temizlik ürünü BORON'u ilk satın alanlardan oldu. Dönmez, eşi Zeynep Dönmez ile yaptığı market alışverişinde deterjan olarak BORON temizlik ürününü aldı. Zeynep Dönmez, ürün piyasaya sürülmeden önce evde denediğini ve fiyat olarak diğer deterjanlardan daha ucuz olan BORON'dan çok memnun kaldığını dile getirdi.