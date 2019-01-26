Türkiye'nin bor madeninden ürettiği yerli ve milli temizlik ürünü BORON satışa çıktı! Boron fiyatı ne kadar?

"Aslında buradan bir çağrı yapmakta fayda var ki bor mamulünü diğer temizlik ürünü üreticilerinin de kullanması gerekiyor, bunu tavsiye ediyoruz. Aslında Eti Maden bir öncülük yapmış oldu. Borun, demir çelik ürünlerinden cama kadar birçok alanda kullanım alanı var. Temizlik ürünü olarak da geçmişte bazı kullanan markalar olmuştu ama kimyasal ürünler çıktıkça o tarafa doğru bir eğilim oldu. Şimdi doğal ürünlere geçiş açısından Eti Maden ile bir çıkış yapmış olduk. Diğer temizlik firmaları da böylece bor kullanabilirler.