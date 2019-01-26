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  • Türkiye'nin bor madeninden ürettiği yerli ve milli temizlik ürünü BORON satışa çıktı! Boron fiyatı ne kadar?

'nin bor madeninden ürettiği yerli ve milli temizlik ürünü satışa çıktı! Boron fiyatı ne kadar?

'nin üretiminden dağıtımına kadar yüzde 100 yerli ve milli temizlik ürünü satışa çıktı. BORON, insan ve çevre sağlığını tehdit eden petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri içermiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı de, tanıtımı yapılan Türkiye'nin tek doğal mineralli yerli ve milli temizlik ürünü BORON'u ilk satın alanlardan oldu. Dönmez, eşi Zeynep Dönmez ile yaptığı market alışverişinde deterjan olarak BORON temizlik ürününü aldı. Zeynep Dönmez, ürün piyasaya sürülmeden önce evde denediğini ve fiyat olarak diğer deterjanlardan daha ucuz olan BORON'dan çok memnun kaldığını dile getirdi.

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 26.01.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 12:00
Türkiye'nin bor madeninden ürettiği yerli ve milli temizlik ürünü BORON satışa çıktı! Boron fiyatı ne kadar?

Bakan Dönmez de 'un 4 kilogramının yıl boyunca 24,90 liradan satışta olacağını ve böylece Enflasyonla Topyekün Mücadeleye de destek verileceğini dile getirdi. BORON'u, yerli ve milli olduğu için tercih ettiklerini vurgulayan Dönmez, bu akşam misafirliğe giderken de hediye olarak bir paket götüreceklerini söyledi.

Türkiye'nin bor madeninden ürettiği yerli ve milli temizlik ürünü BORON satışa çıktı! Boron fiyatı ne kadar?

Dönmez, dün tanıtım toplantısı yapılan ve 'nin ilk ve tek doğal mineralli temizlik ürünü 'un piyasada önemli bir rekabet içinde olacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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Türkiye'nin bor madeninden ürettiği yerli ve milli temizlik ürünü BORON satışa çıktı! Boron fiyatı ne kadar?

"Aslında buradan bir çağrı yapmakta fayda var ki bor mamulünü diğer temizlik ürünü üreticilerinin de kullanması gerekiyor, bunu tavsiye ediyoruz. Aslında Eti Maden bir öncülük yapmış oldu. Borun, demir çelik ürünlerinden cama kadar birçok alanda kullanım alanı var. Temizlik ürünü olarak da geçmişte bazı kullanan markalar olmuştu ama kimyasal ürünler çıktıkça o tarafa doğru bir eğilim oldu. Şimdi doğal ürünlere geçiş açısından Eti Maden ile bir çıkış yapmış olduk. Diğer temizlik firmaları da böylece bor kullanabilirler.

Türkiye'nin bor madeninden ürettiği yerli ve milli temizlik ürünü BORON satışa çıktı! Boron fiyatı ne kadar?

Eti Maden normalde bu ham maddeyi üretiyor ve dolayısıyla borun diğer markalar tarafından kullanılmasında da bir problem yok. Diğer firmalar da geliştirebilirler, farklı ürünler de ortaya çıkabilir. Burada çamaşır yıkandıktan sonra bir atık söz konusu ve kanal sistemiyle bunlar atılıyor. Onların arıtılması da ciddi bir maliyet. 'un atığı çevre açısından da olumlu. BORON'u çevre açısından da değerlendirdiğimizde, 10 numara bir ürün."

Türkiye'nin bor madeninden ürettiği yerli ve milli temizlik ürünü BORON satışa çıktı! Boron fiyatı ne kadar?

Şu anda ile ilgili iç pazara dönük çalışıldığını söyleyen Dönmez, Eti Maden'in 100'ün üzerinde ülkeye bor ihracatı gerçekleştirdiğini ve bu ülkelerde de distribütörleri olduğunu aktardı.

Türkiye'nin bor madeninden ürettiği yerli ve milli temizlik ürünü BORON satışa çıktı! Boron fiyatı ne kadar?

Dönmez, distribütörlere 'dan da bahsedildiğini ve onların da heyecanla karşıladıklarını dile getirerek, "Öncelikle iç pazarda belli bir müşteri memnuniyetini sağladıktan sonra, dışarıya da bu ürünü ihraç etmek suretiyle pazarlanabilir veya oralarda üretimi düşünülebilir. Bunları da hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin bor madeninden ürettiği yerli ve milli temizlik ürünü BORON satışa çıktı! Boron fiyatı ne kadar?

Poşet kampanyasına destek

Market alışverişi sonrasında bez torba kullanan Dönmez, alışverişlerde poşet kullanımının azaltılması yönünde alınan kararın çok olumlu olduğunu anlattı.

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