'Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi' belli oldu

Türkiye'nin en büyük şirketleri sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları (THY) ve Petrol Ofisi olarak belirlendi. Capital dergisi tarafından Vodafone'un ana sponsorluğunda bu yıl 21'inci kez düzenlenen "Capital500-Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması"nın sonuçları, İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı. Araştırma kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere, 9 kategoride 23 ödül verildi.