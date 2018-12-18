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''nin En Büyük 500 Özel Şirketi' belli oldu

'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'na göre, Türkiye'nin en büyük şirketleri Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi oldu.

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 12:11
'Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi' belli oldu

'nin en büyük şirketleri sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları (THY) ve Petrol Ofisi olarak belirlendi. Capital dergisi tarafından Vodafone'un ana sponsorluğunda bu yıl 21'inci kez düzenlenen "Capital500-Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması"nın sonuçları, İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı. Araştırma kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere, 9 kategoride 23 ödül verildi.

'Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi' belli oldu

"Türkiye'nin En Büyük Şirketleri"

Tüpraş

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'Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi' belli oldu

Türk Hava Yolları

'Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi' belli oldu

Petrol Ofisi

'Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi' belli oldu

"Cirosunu En Fazla Artıran Şirketler"

Kerevitaş

'Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi' belli oldu

Odeon Turizm

'Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi' belli oldu

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