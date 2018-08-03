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'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler

Giriş Tarihi: 03.08.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 10:12
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'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler
Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler

İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl ocak-haziran döneminde 77 milyar 375 milyon 634 bin dolarken bu yılın ilk yarısında 82 milyar 222 milyon 861 bin dolara ulaştı. İhracat sıralamasında ilk 20'de yer alan ülkelere geçen yılın ilk yarısında 53 milyar 491 milyon 906 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl aynı dönemde 54 milyar 828 milyon 167 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

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'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler
Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler

20- Yunanistan

2017 İhracatı (Bin Dolar): 801.719

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.022.477

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'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler
Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler

19- İran

2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.536.537

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.313.406

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'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler
Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler

18- Bulgaristan

2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.350.997

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.319.359

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'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler
Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler

17- Suudi Arabistan

2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.496.046

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.328.459

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'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler
Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler

16- Mısır

2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.073.399

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.393.092

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'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler
Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler

15- BAE

2017 İhracatı (Bin Dolar): 5.570.042

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.397.292

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