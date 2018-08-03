Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl ocak-haziran döneminde 77 milyar 375 milyon 634 bin dolarken bu yılın ilk yarısında 82 milyar 222 milyon 861 bin dolara ulaştı. İhracat sıralamasında ilk 20'de yer alan ülkelere geçen yılın ilk yarısında 53 milyar 491 milyon 906 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl aynı dönemde 54 milyar 828 milyon 167 bin dolarlık satış gerçekleştirildi. 20- Yunanistan 2017 İhracatı (Bin Dolar): 801.719 2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.022.477 19- İran 2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.536.537 2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.313.406 18- Bulgaristan 2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.350.997 2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.319.359 17- Suudi Arabistan 2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.496.046 2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.328.459 16- Mısır 2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.073.399 2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.393.092 15- BAE 2017 İhracatı (Bin Dolar): 5.570.042 2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.397.292