Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'a açılıyor

Hem spor yapsınlar hem eğlensinler, hafta içerisinde oluşan yorgunluğu buraya gelip atsınlar. Mesai saatlerinden sonra akşam serinliğinde gelip burada oturup etkinliklerini yapsınlar. Burası çok güzel oldu, ilçemize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bizim görevimiz, ilçemizdeki insanlarımızın talepleri, istekleri doğrultusunda imkanlarımızı da zorlayarak burada hem akıl terimiz var hem de insanlarımızın böyle bir isteğini, arzusunu yerine getirmemiz için alın terimiz var. Akıl teriyle alın teri birleşince böyle güzellikler ortaya çıkıyor. Gönlümüz, burasını Cumhurbaşkanımızın açmasını ister, biz davetiyemizi göndereceğiz inşallah. O değerin bizim genel başkanımızın, yeni başkanımızın burada bu ilçeyi şereflendirmesi ama fazla beklentiye girmeye gerek yok ama yürekten arzu ediyoruz. İlgili bir bakanımız kim varsa davet edeceğiz buraya, inşallah fırsatları olur, boşlukları olur ilimizi şereflendirir."



