Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'a açılıyor

'CUMHURBAŞKANIMIZI DAVET EDECEĞİZ'
Parkın bittiğini ve gelecek günlerde resmi açılışının yapılacağını ifade eden Başkan Mehmet Öztürk, açılış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davetiye göndereceklerini söyledi. Başkan Öztürk, şöyle konuştu:
"Burada 5 tane adacık, sulu zeminler, yaklaşık 70 civarında kamelya, ayrıca bu adacıklarda insanların toplu halde oturacağı yani 150-200 kişilik gruplar halinde gelip oturup pikniğini, toplantısını yapacağı, sohbet, muhabbet edebileceği alanlar oluşturduk. Yani bir aile sabah gelsin buraya, öğleye doğru hem mangalını yaksınlar çaylarını içsinler, çocukları sıkılınca çocuk oyun grupları var çocukları orada oyunlarını oynasın, yan tarafta bir basketbol sahası yaptık orada basketbolunu oynasın, voleybolunu oynasın.