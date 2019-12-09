Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var? İşte ülkelerin altın miktarları!
Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var? İşte ülkelerin altın miktarları!
Ülke ülke altın miktarları belli oldu. Dünyanın her yerinde bir zenginlik sembolü olan altın her dönem prestijini koruyor. Hangi ülkelerin altın rezervi ne kadar? Türkiye altın rezervinde kaçıncı sırada? İşte bu soruların cevabı haberimizde! Binlerce yıldır dünyanın en fazla kullandığı maden olan ve zenginlik denince ilk akla gelen maden altın. Türkiye altın rezervi en fazla olan ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünyadaki altın rezervi yine dünyanın en büyük ekonomilerinin elinde. Peki hangi ülkede ne kadar altın var? İşte bu sorunun cevabı Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada ve Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var? ABD'nin altın rezervi ne? İşte ülke ülke rakamlar burada!
Giriş Tarihi: 09.12.2019
09:05
Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
09:21
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