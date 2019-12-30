Türkiye'nin otomobili Arap dünyasında büyük yankı uyandırdı

Yemenli gazeteci-yazar Yasin et-Temimi de yerli otomobilin başarısı için Türkiye'yi tebrik ederek, güçlü bir İslam ülkesinin teknolojide bağımsız olmak adına attığı bu adımın memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Yemen'deki Eb'ad Araştırma Merkezi Başkanı Abdusselam Muhammed ise yerli otomobile ilişkin, "Son yıllarda yerli sanayideki hızlı ve güçlü atılımlarıyla dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olmaya hazırlanan Türkiye için iyi bir başarı." cümlesini kullandı.