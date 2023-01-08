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Haberler Galeri Türkiye'nin 'robot askeri' füze attı! Şimdi de 'Mete' ile entegre edildi
Giriş Tarihi: 08.01.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 14:37

Türkiye'nin 'robot askeri' füze attı! Şimdi de 'Mete' ile entegre edildi

İnsansız kara aracı Barkan, silahları arasına lazer güdümlü mini füze sistemi Mete'yi ekledi.

Türkiye’nin ’robot askeri’ füze attı! Şimdi de ’Mete’ ile entegre edildi

Otonom insansız kara araçları, gerek uzaktan yönetilerek gerekse sensör sistemleri sayesinde çevreyi algılayarak keşif, gözetleme ve mühimmat taşıma gibi temel görevleri yerine getirmek üzere askeri birliklere entegre ediliyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli boyutlarda ve konfigürasyonlarda geliştirilen, "robot asker" olarak da nitelendirilen insansız kara muharebe araçlarına birçok görevi yerine getirebilecek donanımlar kazandırılıyor.

Türkiye’nin ’robot askeri’ füze attı! Şimdi de ’Mete’ ile entegre edildi

MODERN HARP SAHASINDA CEVAP VERECEK NİTELİKTE TASARLANIYOR

Türk savunma sanayisi bünyesinde çeşitli sorumluluklar üstlenen HAVELSAN da modern harp sahasındaki bu ihtiyaçlardan yola çıkarak insansız kara aracı Barkan'ı tasarlayıp üretti.

Barkan'ın, operasyon başarısının artırılması, kayıpların önlenmesi ve operasyon maliyetlerinin düşürülmesi başta olmak üzere birçok başlıkta güvenlik güçlerinin önemli yardımcısı olması amaçlanıyor.

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Türkiye’nin ’robot askeri’ füze attı! Şimdi de ’Mete’ ile entegre edildi

BARKAN MUHAREBE SAHASINDA BİRÇOK İŞLEVİ İLE GÖREV ALACAK

Barkan'a bugüne kadar ateş gücü oluşturmak için 7,62 milimetre Sarp-L Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, robotik kol sistemi, keşif-gözetleme görevleri için 3 metre mast sistemi entegre edildi. Barkan, bu görevlerin yanı sıra yaralı taşıma sedyesiyle muharebe sahasındaki askerlerin en düşük riskle kurtarılmasında ya da yük sepetiyle askerler için gerekli malzemelerin ihtiyaç duyulan noktaya güvenle taşınmasında kullanılabilecek.

Türkiye’nin ’robot askeri’ füze attı! Şimdi de ’Mete’ ile entegre edildi

BARKAN 2 DE GELİŞTİRİLDİ

HAVELSAN, Barkan 1 olarak adlandırılan ilk platformla bir dizi faaliyet gerçekleştirdi. Saha faaliyetleri sonrası alan uzmanları ile yapılan analizler ve istişarelerle ihtiyaç makamının operasyonel konseptine uygun olarak Barkan 2 geliştirildi.

Barkan ortaya çıkmasından kısa süre sonra güvenlik güçlerinin envanterine girmeyi başarırken sözleşmeye bağlı olarak kabul süreçleri devam eden araçlar bulunuyor.

Türkiye’nin ’robot askeri’ füze attı! Şimdi de ’Mete’ ile entegre edildi

FARKLI SİLAH SİSTEMLERİ İLE ENTEGRASYONU DEVAM EDİYOR

Tüm bu süreçlerin yanında Barkan'a farklı silah sistemlerinin entegrasyonu da sürüyor. Bu çabaların bir parçası olarak ROKETSAN tarafından geliştirilen lazer güdümlü mini füze sistemi Mete, Barkan'ın silah seçenekleri arasında yerini aldı.

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