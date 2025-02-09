Türkiye’nin siber sahası korunuyor! Sadece 1 ayda 1,5 milyon IP adresine...

"7 GÜN 24 SAAT TÜRKİYE'NİN SİBER SAHASINI KORUYORUZ"

Uraloğlu, USOM koordinasyonunda, kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında SOME'nin 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"USOM bünyesinde 2 bin 324 SOME ekibi, 8 bin 9 uzman personel ile ülkemizin siber sahasını koruyoruz. Anlık olarak 17 milyon IP adresine tarama yapıyoruz ve bu taramalarla zafiyete ait riskleri profaktif şekilde tespit ediyoruz. 2025 yılının ilk ayında yaptığımız taramalarda 1165, bugüne kadar ise toplam 78 bin 558 siber güvenlik açığını tespit ederek ilgili kurumları bilgilendirdik."

USOM'un 2013'ten bu yana toplam 437 bin 27 zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısını tespit ettiğini ve bu bağlantılara erişimin engellediğini bildiren Uraloğlu, "SOME tarafından, ülkemizdeki 1,5 milyon IP adresine 2025'in ilk ayında toplam 1 milyar 98 milyon 721 bin 827 erişim isteği engellendi." ifadesini kullandı.