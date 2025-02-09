Giriş Tarihi: 09.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
14:30
Türkiye'nin siber sahası korunuyor! Sadece 1 ayda 1,5 milyon IP adresine...
Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ocak ayında ülkedeki 1,5 milyon IP adresine yapılan 1 milyar 98 milyon 721 bin 827 zararlı erişim isteğini engelledi. 7 gün 24 saat Türkiye'nin siber sahasını koruduklarını bildiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli yazılımların da siber olaylara müdahaleye önemli katkı sağladığının altını çizdi.