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Haberler Galeri Türkiye’nin yerli dinamosu: Siber güvenlik
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:02

Türkiye’nin yerli dinamosu: Siber güvenlik

Türkiye, dijital ekonomisini güçlendirecek politikalar geliştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda, ülkenin siber güvenlik kapasitesini artırmak için 2025'in başında Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Bu hafta ise TBMM Genel Kurulu'nda Siber Güvenlik Kanunu Teklifi görüşülecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, sürekli gelişme ve büyüme eğiliminde olan yerli siber güvenlik sektörünün, Türkiye'nin dijital ekonomisinde adeta bir "dinamo" rolü üstlendiğini belirtti.

SÜMEYYE TUNCER
Türkiye’nin yerli dinamosu: Siber güvenlik

Siber güvenlik ekosistemine yönelik yerli ve milli ürünler ile teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapan Türkiye, bu kapsamda kurduğu Siber Güvenlik Başkanlığı ile önemli projelere imza atmaya hazırlanıyor. Peki bu projelerin ülke ekonomisine katkıları neler olacak? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, konuyla ilgili Sabah.com.tr'ye dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin yerli dinamosu: Siber güvenlik

YERLİ SİBER GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ, TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NASIL BİR KATALİZÖR İŞLEVİ GÖRÜYOR?

Siber güvenlik alanındaki politikalarını daha üst bir noktaya taşımak isteyen Türkiye; her türlü siber riski ortadan kaldırmaya yönelik sorumluluğu üstlenmesi ve bu alandaki yerli ve milli teknolojilerin gelişimine öncülük etmesi için 2025'in başında Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığını kurdu. Böylece, Türkiye'nin halihazırda farklı kurumlar nezdinde sürdürülen siber güvenlik çalışmaları, tek bir kurumun çatısı altında koordine edilecek. Peki siber güvenlik alanındaki çalışmaların ülke ekonomisine ne tür katkıları olacak? Türkiye'nin bu alandaki potansiyeli nedir? Sürekli gelişme ve büyüme eğiliminde olan yerli siber güvenlik sektörünün, Türkiye'nin dijital ekonomisinde adeta bir "dinamo" rolü üstlendiğini belirten TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, bu alandaki çözümlerin; yapay zekâ, bulut altyapıları, veri analitiği gibi yenilikçi teknolojilerin gelişimini tetiklerken; işletmelerin ve kamu kurumlarının verimliliğini, rekabet gücünü ve karar alma hızını artırdığını ifade etti.

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Türkiye’nin yerli dinamosu: Siber güvenlik

"SİBER GÜVENLİK SEKTÖRÜ, YÜKSEK TEKNOLOJİ ODAKLI EKONOMİNİN ÖNÜNÜ AÇAN BİR KALDIRAÇ NİTELİĞİNDE"

Türkiye'de her yıl ortalama yüzde 15-18 seviyelerinde büyüyen siber güvenlik sektörünün; elli bin civarında nitelikli iş gücünü istihdam ettiğini ve milyonlarca kullanıcıya hizmet sunduğunu söyleyen Barut, sektörün yalnızca "siber saldırıları engelleme" fonksiyonuyla sınırlı olmayıp, aynı zamanda yüksek teknoloji odaklı ekonominin de önünü açan bir kaldıraç niteliğinde de olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Yerli ürün ve hizmetler sayesinde, dışa bağımlılık ve ithalat maliyetleri azalırken, kurumlar daha esnek, maliyet-etkin ve yerel ihtiyaçlara göre uyarlanabilen çözümlere erişebilmektedir. 2023 yılın ihracat verileri de siber güvenlik ihracatımızın yaklaşık %25 arttığına işaret ediyor; bu da Orta Doğu, Körfez Ülkeleri, Doğu Avrupa gibi pazarlardan gelen yoğun taleple örtüşmekte."

Türkiye’nin yerli dinamosu: Siber güvenlik

Yerli siber güvenlik çözümlerinin; yapay zekâ, büyük veri analitiği, yazılım mühendisliği gibi alanlarda Ar-Ge faaliyetlerini canlandırdığını belirten Barut, bu durumun Türkiye'nin uzun vadede teknolojiye dayalı büyüme hızını yükselttiğini ve katma değeri yüksek yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini sağladığını ifade etti.

Türkiye’nin yerli dinamosu: Siber güvenlik

"TÜRKİYE, ULUSLARARASI ARENADA 'ROL MODEL' KONUMUNA ULAŞABİLECEK BİR POTANSİYELE SAHİP"

Barut, siber güvenliğin hem savunma hem de sivil alanda "katalizör" bir görev üstlenerek Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı ekonomi modeline güçlü bir katkı yaptığını, şu sözlerle vurguladı: "Yurt dışı lisans ve bakım maliyetlerinin azalması sayesinde kurumlar tasarruf sağlıyor, ayrıca yerel firmalardan hızlı destek alarak esneklik kazanıyor. Böylece genel maliyet verimliliği artarken, rekabet gücü de yükseliyor."

Barut, siber güvenlik ekosistemin doğru şekilde desteklenmesi hâlinde; Türkiye'nin gerek iç pazarda gerekse uluslararası arenada "rol model" konumuna ulaşabilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

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