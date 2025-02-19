Türkiye’nin yerli dinamosu: Siber güvenlik

Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
12:02
Türkiye, dijital ekonomisini güçlendirecek politikalar geliştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda, ülkenin siber güvenlik kapasitesini artırmak için 2025'in başında Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Bu hafta ise TBMM Genel Kurulu'nda Siber Güvenlik Kanunu Teklifi görüşülecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, sürekli gelişme ve büyüme eğiliminde olan yerli siber güvenlik sektörünün, Türkiye'nin dijital ekonomisinde adeta bir "dinamo" rolü üstlendiğini belirtti.