Türkiye’nin yerli dinamosu: Siber güvenlik

"SİBER GÜVENLİK SEKTÖRÜ, YÜKSEK TEKNOLOJİ ODAKLI EKONOMİNİN ÖNÜNÜ AÇAN BİR KALDIRAÇ NİTELİĞİNDE"

Türkiye'de her yıl ortalama yüzde 15-18 seviyelerinde büyüyen siber güvenlik sektörünün; elli bin civarında nitelikli iş gücünü istihdam ettiğini ve milyonlarca kullanıcıya hizmet sunduğunu söyleyen Barut, sektörün yalnızca "siber saldırıları engelleme" fonksiyonuyla sınırlı olmayıp, aynı zamanda yüksek teknoloji odaklı ekonominin de önünü açan bir kaldıraç niteliğinde de olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Yerli ürün ve hizmetler sayesinde, dışa bağımlılık ve ithalat maliyetleri azalırken, kurumlar daha esnek, maliyet-etkin ve yerel ihtiyaçlara göre uyarlanabilen çözümlere erişebilmektedir. 2023 yılın ihracat verileri de siber güvenlik ihracatımızın yaklaşık %25 arttığına işaret ediyor; bu da Orta Doğu, Körfez Ülkeleri, Doğu Avrupa gibi pazarlardan gelen yoğun taleple örtüşmekte."