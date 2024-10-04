Türkiye’ye dev yatırım! Altyapı çalışmaları başladı: Çinli otomobil devi Manisa’da...

2026 YILINDA ÜRETİME BAŞLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım için Manisa Organize Sanayi Bölgesi sınırlarındaki 160 hektarlık alanda altyapı çalışmaları başladı. Tesislerin kurulacağı alanda altyapının yanı sıra iş makineleriyle tesviye çalışmaları yapılırken, bir yandan da bölgeye ulaşım için yeni yol güzergahları oluşturuluyor. Yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezinin 2026 yılında üretime başlaması öngörülüyor.