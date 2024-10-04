Giriş Tarihi: 04.10.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
16:26
Türkiye'ye dev yatırım! Altyapı çalışmaları başladı: Çinli otomobil devi Manisa'da...
Manisa'ya 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan Çinli otomotiv devi BYD firması için Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmaları başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tesisler 2026'da üretime başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.