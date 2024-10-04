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Haberler Galeri Türkiye'ye dev yatırım! Altyapı çalışmaları başladı: Çinli otomobil devi Manisa'da...
Giriş Tarihi: 04.10.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 16:26

Türkiye'ye dev yatırım! Altyapı çalışmaları başladı: Çinli otomobil devi Manisa'da...

Manisa'ya 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan Çinli otomotiv devi BYD firması için Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmaları başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tesisler 2026'da üretime başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

ERTAN GÜRCANER
Türkiye’ye dev yatırım! Altyapı çalışmaları başladı: Çinli otomobil devi Manisa’da...

Çinli otomotiv devi BYD firması Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım kararı aldı. Manisa'ya kurulacak üretim tesisi ve Ar-Ge merkezinin doğrudan 5 bin, dolaylı olarak 20 bin kişiye istihdam sağlaması beklenirken, üretime ise 2026 yılında başlayacağı açıklandı.

Türkiye’ye dev yatırım! Altyapı çalışmaları başladı: Çinli otomobil devi Manisa’da...

"OSB'DE YER TAHSİS SÜRECİ TAMAMLANDI"

Konuya ilişkin bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tesisler 2026'da üretime başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, geçtiğimiz temmuz ayında sözleşme imzalanmış, bu anlaşma dünya otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırmıştı.

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Türkiye’ye dev yatırım! Altyapı çalışmaları başladı: Çinli otomobil devi Manisa’da...

2026 YILINDA ÜRETİME BAŞLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım için Manisa Organize Sanayi Bölgesi sınırlarındaki 160 hektarlık alanda altyapı çalışmaları başladı. Tesislerin kurulacağı alanda altyapının yanı sıra iş makineleriyle tesviye çalışmaları yapılırken, bir yandan da bölgeye ulaşım için yeni yol güzergahları oluşturuluyor. Yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezinin 2026 yılında üretime başlaması öngörülüyor.

Türkiye’ye dev yatırım! Altyapı çalışmaları başladı: Çinli otomobil devi Manisa’da...

20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Doğrudan 5 bin, dolaylı olarak 20 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen yatırımla ilgili bir televizyon programında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tesisler 2026'da üretime başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi" dedi.

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