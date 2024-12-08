Türksat 6A için kritik tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Savunma sanayinin yerli ve milli ürünlerine hizmet verecek

DENEYSEL TEPKİ TEKERİ EKİPMANI YÖRÜNGEDE İLK KEZ DENENDİ

Uraloğlu, Türksat 6A'nın 50 derece Doğu yörüngesinde belirli aralıklarla Kuzey-Güney ve Doğu-Batı manevraları gerçekleştirdiğini ifade etti. Uraloğlu, Doğu manevrasının yerli ve milli teknolojiyle üretilen elektrikli itki alt sistemi ateşlemesi ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinin de altını çizdi.

Yörünge testleri sırasında uyduda yer alan Yörünge Yönelim Kontrol Sistemi, Uydu Yönetim Sistemi, Güç Sistemi, Isıl Kontrol Sistemi gibi alt sistemlerin ve deneysel ekipmanların işlevselliğinin de denendiğini kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yapılan testler sonucunda alt sistemlerin bir arada sorunsuz bir şekilde çalıştığını gördük. Tübitak Uzay tarafından tasarlanmış ve üretilmiş olan Deneysel Tepki Tekeri ekipmanı yörüngede ilk kez denenerek başarılı bir şekilde sürüldü. Aynı zamanda Deneysel Güneş Algılayıcı ekipmanının da başarılı bir şekilde işlevini yerine getirdiği görüldü. Ağustos ayı içerisinde de Ctech tarafından üretilen TTM alt sistemine yönelik testler gerçekleştirildi. Testler sırasında Ctech tarafından tasarlanmış ve üretilmiş olan Telekomut alıcı ve Telemetri/İşaret Sinyali Verici ekipmanlar da başarılı bir şekilde çalışarak testleri başarıyla tamamladı."