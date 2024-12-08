Giriş Tarihi: 08.12.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024
13:55
Türksat 6A için kritik tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Savunma sanayinin yerli ve milli ürünlerine hizmet verecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geçici yörüngesindeki testlerinin başarı ile tamamlandığını vurgulayarak "Türksat 6A daimi yörüngesine yıl sonuna kadar ulaşmış olacak, 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete alacağız." ifadelerini kullandı.