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Haberler Galeri TZOB Başkanı Bayraktar'dan tarım arazisi açıklaması
Giriş Tarihi: 16.06.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 13:43

TZOB Başkanı Bayraktar'dan tarım arazisi açıklaması

Son 20 yılda 2,6 milyon hektarlık tarım arazisinin kaybedildiğini söyleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım arazilerinin hobi bahçeleri ile bölünmesine izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

TZOB Başkanı Bayraktar’dan tarım arazisi açıklaması

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, "Yüz ölçümü 78,35 milyon hektar olan Türkiye'nin, uzun ömürlü bitkilerle beraber toplam arazi miktarı son 20 yılda 26,6 milyon hektardan 23,9 milyon hektara geriledi. Bu süreçte 2,6 milyon hektar tarım arazisini kaybettik" dedi.

TZOB Başkanı Bayraktar’dan tarım arazisi açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Bayramı dolayısıyla basın bir açıklaması yayımladı. Toprakları korumanın gelecek nesillere bırakılabilecek değerli armağan olduğunu vurgulayan Bayraktar, milyonlarca yılda oluşan toprağın, sadece çiftçiler için değil tüm insanlık için çok değerli bir hazine olduğunu dile getirdi.

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TZOB Başkanı Bayraktar’dan tarım arazisi açıklaması

Türkiye'de toprağın üreticiler açısından taşıdığı öneme istinaden 11 Haziran 1945 yılında 'Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun kabul edildiğini hatırlatan Bayraktar, "Bu kanunla, toprağı olmayan ya da yetersiz olan çiftçilerimizin aileleriyle birlikte geçimlerini sağlamak ve iş gücünü değerlendirecek ölçüde toprak edinmeleri amaçlandı. Toprağın önemini vurgulamak amacıyla aynı yıl 4760 sayılı 'Toprak Bayramı Kanunu' çıkarıldı. Bu kanunla birlikte her yıl çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun kabul edildiği 11 Haziran tarihini takip eden ilk pazar günü, 'Toprak Bayramı' olarak kutlanıyor" dedi.

TZOB Başkanı Bayraktar’dan tarım arazisi açıklaması

Bayraktar, hayatın temel kaynaklarından biri olan toprak üzerindeki baskıların, özellikle nüfus artışı, yanlış kullanım, bilinçsiz sanayileşme gibi etkenlerle yeryüzü ölçeğinde giderek arttığını dile getirerek, Türkiye açısından bakıldığında en büyük zenginlik olarak kabul edilen toprakları çok iyi korunmadığını ifade etti.

TZOB Başkanı Bayraktar’dan tarım arazisi açıklaması

"SON 20 YILDA 2,6 MİLYON HEKTAR TARIM ARAZİSİNİ KAYBETTİK"

Bayraktar, Türkiye'de tarım arazilerinin yıldan yıla azaldığını, kırsalda genç nüfusun da azaldığını ve maliyetler nedeniyle çiftçinin üretmekte isteksiz davrandığını ifade eden Bayraktar, "Nitekim yüzölçümü 78,35 milyon hektar olan Türkiye'nin, uzun ömürlü bitkilerle beraber toplam arazi miktarı son 20 yılda 26,6 milyon hektardan 23,9 milyon hektara geriledi. Bu süreçte 2,6 milyon hektar tarım arazisini kaybettik. Ülkemizde en fazla tarım arazisine sahip Konya, Ankara, Şanlıurfa ve Sivas illerinde son 10 yılda tarım arazisi 1,8 milyon dekar azaldı. Söz konusu bu illerdeki azalma sırasıyla Şanlıurfa'da yüzde 7,9, Ankara'da yüzde 3,5, Sivas'ta yüzde 1,8 ve Konya'da yüzde 1,4 oranındadır" açıklamasında bulundu.

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