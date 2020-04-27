Ücretsiz izin maaş ödeneği başvuruları başladı! 1170 TL Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları nelerdir, kimler faydalanabilir?

Ücretsiz izin maaş desteği ödeneği başvuruları başladı! Ücretsiz izne çıkan vatandaşların maddi zorluk yaşamaması için devlet tarafından sunulan bu katkı ödeneğine başvuruda bulunarak faydalanması mümkün olabilecek. Bu corona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz süreçte yurttaşların ekonomik zorluklar yaşanmaması için devlet tarafından vatandaşlara birçok ödenek sunuluyor. Bu kapsamda; yaptığı son dakika açıklaması ile detayları açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." İfadeleri kullanılmıştı. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği ödeneği şartları nelerdir, kimlere verilir? İşte Bakan Albayrak tarafından gelen açıklamanın detayları…

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER BU ÖDENEKTEN FAYDALANABİLİR?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkan vatandaşların yararlanacağı ücretsiz izin maaş desteği yoğun olarak ilgi görüyor. Vatandaşlar başvuru şartlarına dair detayları araştırırken haberimizden tüm detaylara erişebilirsiniz. Buna göre; 2020 Ücretsiz izin maaş desteği nasıl ve nereden alınır, başvuru şartları nelerdir?

İşte yanıtı!