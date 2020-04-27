Ülkemizdeki corona virüsü salgını nedeniyle binlerce vatandaşa maddi destek amaçlı sağlanacak olan "ücretsiz izin maaş desteği ödeneği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" soruları internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan son dakika açıklaması ile detayları netleşen bu ödeneği başvuruları da başladı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ücretsiz izne çıkan vatandaşların ekonomik açıdan herhangi bir zorluk yaşamaması için devlet tarafından sunulan bu ücreti almak isteyen vatandaşlara en azından bir süre maddi gelir kapısı olacak. Konuya ilgili detaylar araştırma konusu olmaya devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizde tüm detaylara erişebilirsiniz. Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama ile 2020 Ücretsiz izin maaş desteği ödeneği ne kadar? Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…