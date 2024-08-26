Ulaşım süresi 6 dakikaya düşüyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalarda sona gelindi

KARBON SALINIMI 8 BİN 700 TON AZALACAK

Güzeldere Tüneli'nde nihai beton kaplama çalışmalarına devam ettiklerine işaret eden Uraloğlu, "Van-Hakkari yönündeki tüpte sona yaklaştık, diğer tüpte ise yapım işlerimiz devam ediyor. Bir yandan da tünel bağlantısını sağlayacak varyant kesiminde bölünmüş yol ve bitümlü sıcak kaplama çalışmalarını yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Güzeldere Tüneli'nin tamamlanmasıyla "32 virajlar" olarak adlandırılan ve özellikle kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesiminin terk edileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tünelimizle güzergah 1 kilometre kısalırken, '32 virajlar' mevkisiyle 40 dakikada geçilen güzergahın ulaşım süresi 6 dakikaya düşüyor. Bölünmüş yol konforuyla hızlı ve güvenli ulaşım sağlayacağımız proje tamamlandığında zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık 145,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını ise 8 bin 700 ton azaltacağız."