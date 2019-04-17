Ülke ülke emeklilik yaşları! Merakla beklenen liste açıklandı
Ülke ülke emeklilik yaşları! Merakla beklenen liste açıklandı
Dünyadaki tüm bireyler çalışma hayatlarını tamamladıktan sonra emekli oluyor, ve yaşamını bu şekilde idame ettiriyor. Emekli olma yaşı ise ülkelere göre farklılık gösteriyor. Kimi ülkede emekli olma yaşı daha düşükken, kimi ülkede ise daha ileri yaşlarda emeklilik haklarına kavuşuluyor. Peki hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor. İşte o liste...
Giriş Tarihi: 17.04.2019
10:57
Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
07:09
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