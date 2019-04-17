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Ülke ülke emeklilik yaşları! Merakla beklenen liste açıklandı

Dünyadaki tüm bireyler çalışma hayatlarını tamamladıktan sonra oluyor, ve yaşamını bu şekilde idame ettiriyor. Emekli olma yaşı ise ülkelere göre farklılık gösteriyor. Kimi ülkede emekli olma yaşı daha düşükken, kimi ülkede ise daha ileri yaşlarda emeklilik haklarına kavuşuluyor. Peki hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 17.04.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 07:09
Ülke ülke emeklilik yaşları! Merakla beklenen liste açıklandı

Emeklilik, bireylerin hayatları boyunca çalışmalarından sonra kavuştuğu en önemli hak. Emeklilik yaşları ise ülke ülke farklılık gösteriyor. İşte dünyadaki çalışma hayatlarını sonlandırmış kişilerin emeklilik yaşları...

ÜLKE ÜLKE O LİSTE

Ülke ülke emeklilik yaşları! Merakla beklenen liste açıklandı

Güney Kore: 72.1

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Ülke ülke emeklilik yaşları! Merakla beklenen liste açıklandı

Meksika: 69.5

Ülke ülke emeklilik yaşları! Merakla beklenen liste açıklandı

Japonya: 69.5

Ülke ülke emeklilik yaşları! Merakla beklenen liste açıklandı

İzlanda: 68.5

Ülke ülke emeklilik yaşları! Merakla beklenen liste açıklandı

İsrail: 67.9

Ülke ülke emeklilik yaşları! Merakla beklenen liste açıklandı

Yeni Zelanda: 67.4

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