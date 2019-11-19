Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? Ülke ülke emeklilik yaşları
Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? Ülke ülke emeklilik yaşları
Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? Peki diğer ülkelerdeki emeklilik yaşı ne? Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ülkelerinin emeklilik yaşları belli oldu. Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerdeki emeklilik yaşları ülke ülke ciddi farklar gösteriyor. Kimi ülkelerde emekli olma yaşı daha düşükken, kimi ülkelerde ise daha ileri yaşlarda emeklilik haklarına kavuşuluyor. İşte dünyanın büyük ekonomilerinin de aralarında olduğu ülkelerin emeklilik yaşları ve Türkiye'de erkek ve kadın emeklilik yaşları!
Giriş Tarihi: 19.11.2019
07:07
Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
07:58
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