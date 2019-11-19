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'de emeklilik yaşı kaç? Ülke ülke emeklilik yaşları

'de emeklilik yaşı kaç? Peki diğer ülkelerdeki emeklilik yaşı ne? Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ülkelerinin emeklilik yaşları belli oldu. Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerdeki emeklilik yaşları ülke ülke ciddi farklar gösteriyor. Kimi ülkelerde emekli olma yaşı daha düşükken, kimi ülkelerde ise daha ileri yaşlarda emeklilik haklarına kavuşuluyor. İşte dünyanın büyük ekonomilerinin de aralarında olduğu ülkelerin emeklilik yaşları ve Türkiye'de erkek ve kadın emeklilik yaşları!

Giriş Tarihi: 19.11.2019 07:07 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 07:58
Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? Ülke ülke emeklilik yaşları

İşte belli başlı ülkelerdeki emeklilik yaşları! Kimi ülkelerin ortalama emeklilik süreleri kimilerinin ise erkek ve kadın emeklilik yaşları belirtilmiştir.

Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? Ülke ülke emeklilik yaşları

Güney Kore: 72.1

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Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? Ülke ülke emeklilik yaşları

Meksika: 69.5

Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? Ülke ülke emeklilik yaşları

Japonya: 69.5

Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? Ülke ülke emeklilik yaşları

İzlanda: 68.5

Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? Ülke ülke emeklilik yaşları

İsrail: 67.9

Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? Ülke ülke emeklilik yaşları

Yeni Zelanda: 67.4

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