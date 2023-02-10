Dünya 10 ilde ’Umut’la çalışıyor! İlk ülke Azerbaycan oldu

Fransa'dan yeni gelecek ekiplerle birlikte toplam 217 kişi Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye'de faaliyetlerini yürütmeye devam edecek.
Birleşik Krallık'tan gelen 84 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da görev alıyor. Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'dan gelen 50 kişilik ekip de Hatay'da görev alıyor.
Yunanistan'dan gelen 67 kişilik arama kurtarma ekibi de Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.
İtalya'dan Türkiye'ye depremzedelere yardım için gelen ekip de yeni ilavelerle 74 kişiden oluşuyor. Ekip, Hatay'da görev alıyor.
İspanya'dan gelen 720 kişilik ekip Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.
İsviçre'den Türkiye'ye gelen 100 kişilik ekip, Gaziantep ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Avusturya'dan Türkiye'ye de 112 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi. Bu ekipler, Osmaniye ve Hatay'da çalışmalara katılıyor.
Polonya'dan Türkiye'ye dünkü ilavelerle toplamda 213 kişilik arama kurtarma ekibi geldi. Ekipler, çalışmalarını Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da sürdürüyor.
Romanya'dan gönderilen 167 kişilik arama kurtarma ekibi, Gaziantep ve Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.