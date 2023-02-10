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Giriş Tarihi: 10.02.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 16:46

Dünya 10 ilde 'Umut'la çalışıyor! İlk ülke Azerbaycan oldu

Kahramanmaraş merkezli olup 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası sadece Türkiye değil tüm dünya gündemini üzüntüye boğdu. Yaşanan felaket, facia etkisi yaratmasıyla dördüncü seviye alarm verilmişti. Azerbaycan'ın ilk ülke olduğu bu seferberlikte birçok ülke omuz omuza vererek duygulandıran yardımlar gerçekleştirdi. Türkiye'ye yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ise artarak sürüyor.

Dünya 10 ilde ’Umut’la çalışıyor! İlk ülke Azerbaycan oldu

Birçok ülke ve bölgeden arama kurtarma personeli Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye gönderilmeye devam ediyor.

Birçok ülke ve bölgeden Türkiye'ye gelen ekiplerle ilgili bilgileri derlendi.

Türkiye'nin, deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan etmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke, Azerbaycan oldu.

Azerbaycanlı ekipler, 899 personelle Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında bulunuyor.

Dünya 10 ilde ’Umut’la çalışıyor! İlk ülke Azerbaycan oldu

AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE EKİP GÖNDEREN ÜLKE SAYISI 24'E ÇIKTI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında AB üyesi 21 ülke ile Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'dan toplam 38 ekip, Türkiye'ye sevk edildi.

Bu ekiplerde, arama kurtarma görevlileri ve tıbbi uzmanlar dahil 1650 kişi bulunduğu, ekiplerin yanında 104 arama kurtarma köpeğinin de yer aldığı belirtildi.

Arnavutluk, 73 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Ekip, Adana'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Karadağ'dan yeni gelenler dahil olmak üzere 83 kişilik bir arama kurtarma ekibi bulunuyor. İki ekip, Adıyaman ve Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.

Sırbistan'dan gelen 47 kişilik arama kurtarma ekibi de Adıyaman'da görev alıyor.

Hatay'da Slovakya'dan 15 kişilik, Slovenya'dan 11 kişilik arama kurtarma ekipleri görev yapıyor.

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Dünya 10 ilde ’Umut’la çalışıyor! İlk ülke Azerbaycan oldu

Fransa'dan yeni gelecek ekiplerle birlikte toplam 217 kişi Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye'de faaliyetlerini yürütmeye devam edecek.

Birleşik Krallık'tan gelen 84 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da görev alıyor. Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'dan gelen 50 kişilik ekip de Hatay'da görev alıyor.

Yunanistan'dan gelen 67 kişilik arama kurtarma ekibi de Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.

İtalya'dan Türkiye'ye depremzedelere yardım için gelen ekip de yeni ilavelerle 74 kişiden oluşuyor. Ekip, Hatay'da görev alıyor.

İspanya'dan gelen 720 kişilik ekip Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

İsviçre'den Türkiye'ye gelen 100 kişilik ekip, Gaziantep ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Avusturya'dan Türkiye'ye de 112 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi. Bu ekipler, Osmaniye ve Hatay'da çalışmalara katılıyor.

Polonya'dan Türkiye'ye dünkü ilavelerle toplamda 213 kişilik arama kurtarma ekibi geldi. Ekipler, çalışmalarını Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da sürdürüyor.

Romanya'dan gönderilen 167 kişilik arama kurtarma ekibi, Gaziantep ve Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.

Dünya 10 ilde ’Umut’la çalışıyor! İlk ülke Azerbaycan oldu

Moldova da 55 kişilik arama kurtarma ekibini deprem bölgelerine gönderdi. Ekip, Hatay'da çalışıyor.

Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibine bağlı 86 arama kurtarma görevlisi, Adıyaman'da görev alıyor.

Almanya'dan da Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da arama kurtarma çalışmaları için 187 kişilik ekip Türkiye'ye gönderildi.

Portekiz'den ise dünkü ilavelerle toplam 55 kişilik arama kurtarma ekibi, Hatay'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Malta'dan 32 kişilik arama kurtarma ekibi, bir arama kurtarma köpeğiyle Malatya'daki yardım çalışmalarına katılıyor.

Ermenistan yönetimi, arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 28 kişilik ekip gönderdi.

Dünya 10 ilde ’Umut’la çalışıyor! İlk ülke Azerbaycan oldu

Gürcistan da Türkiye'ye ilk olarak 63 ve dün 40 kişilik bir ekip gönderdi. 103 kişilik ekip, Adıyaman'da görev alıyor.

Ukrayna, Türkiye'ye destek için 100 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. Dün gelenlerle beraber bu sayı 175'e çıktı. Ekipler, Hatay'da görev alıyor.

Estonya'dan 79 ve Litvanya'dan 37 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı.

Belarus'un ise 72 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te görev alıyor.

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