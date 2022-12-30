Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Uyanık bazı patronlar asgari ücret zammı yürürlüğe girmeden önce..." Bitiniz yine mi kanlandı!
Giriş Tarihi: 30.12.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 09:44

"Uyanık bazı patronlar asgari ücret zammı yürürlüğe girmeden önce..." Bitiniz yine mi kanlandı!

Türkiye'de vatandaşa nefes aldıracak her ekonomik adımda ortaya çıkan fırsatçılarla da ayrı koldan mücadele edilirken Dilek Güngör bugünkü yazısında rekor bir artışla 8 bin 506 TL olarak belirlenen asgari ücret sonrasında uyanıklık yapan bazı patronların anlaşmış gibi hızlı bir işten çıkarma sürecine girdiğini kaleme aldı. Tazminatların yeni maaştan hesaplanmaması için yapılan bu uygulamayı deşifre eden Güngör bakın hangi konuları aktardı

Dilek GÜNGÖR
Uyanık bazı patronlar asgari ücret zammı yürürlüğe girmeden önce... Bitiniz yine mi kanlandı!

Dilek Güngör'ün yazısından öne çıkanlar;

2023 yılı asgari ücreti açıklandı.
8 bin 506 lira...
Açıklandı açıklanmasına da tartışmaları bitmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "İşçi sendikaları 8 bin TL'nin çok üzerine çıkmayın dedi" çıkışı yaptı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "Ne benim ne benim arkadaşlarımın arasında 8 bin lira mevzu oldu" açıklamasında bulundu. İşçi sendikaları bu söylemi dile getirdi mi bilmiyorum. Ama işverenlerin "9 bin TL olursa batarız" diye algı yaptıklarını çok duydum. Sanki, işleri kayıtsız- asgari ücret altı çalışanlara yaptırmıyorlar ya da en küçük maliyet artışını ürettikleri mal ve hizmete yansıtmıyorlar gibi...

Uyanık bazı patronlar asgari ücret zammı yürürlüğe girmeden önce... Bitiniz yine mi kanlandı!

Hadi bunu da geçtim. Son dönemde daha da vahim iddialar var. Uyanık bazı patronlar asgari ücret zammı yürürlüğe girmeden önce daha az tazminat yükü ödemek için 6-7 yıllık çalışanlarını işten çıkarıyorlarmış...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uyanık bazı patronlar asgari ücret zammı yürürlüğe girmeden önce... Bitiniz yine mi kanlandı!

Eee, tabii, bugün işçisini çıkarsa tazminat yükü daha az olacak, ocaktan sonra çıkarsa daha fazla olacak. Akla gelmeyecek yöntemler uygulayanlar varmış... Ankara'da Panora AVM'nin özel güvenliğinde görevli personele gönderilen bir yazı elime geçti...

Uyanık bazı patronlar asgari ücret zammı yürürlüğe girmeden önce... Bitiniz yine mi kanlandı!

Korkunç...
Bu AVM kimin?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun... Güvenlik şirketi personeli işten çıkaracaklar ya...

Uyanık bazı patronlar asgari ücret zammı yürürlüğe girmeden önce... Bitiniz yine mi kanlandı!

Önce diyorlar ki, sizi şirketimizin başka bir AVM'sinde görevlendirmeye karar verdik. Çünkü orada deneyimli personel ihtiyacımız var. Özlük haklarınız korunacak, iş akdinizde esaslı değişiklik olmayacak, ikametgahınıza yakın bir yerde değerlendirileceksiniz.

SON DAKİKA