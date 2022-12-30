Giriş Tarihi: 30.12.2022 09:44
Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
09:44
"Uyanık bazı patronlar asgari ücret zammı yürürlüğe girmeden önce..." Bitiniz yine mi kanlandı!
Türkiye'de vatandaşa nefes aldıracak her ekonomik adımda ortaya çıkan fırsatçılarla da ayrı koldan mücadele edilirken Dilek Güngör bugünkü yazısında rekor bir artışla 8 bin 506 TL olarak belirlenen asgari ücret sonrasında uyanıklık yapan bazı patronların anlaşmış gibi hızlı bir işten çıkarma sürecine girdiğini kaleme aldı. Tazminatların yeni maaştan hesaplanmaması için yapılan bu uygulamayı deşifre eden Güngör bakın hangi konuları aktardı