Dilek Güngör'ün yazısından öne çıkanlar;

2023 yılı asgari ücreti açıklandı.

8 bin 506 lira...

Açıklandı açıklanmasına da tartışmaları bitmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "İşçi sendikaları 8 bin TL'nin çok üzerine çıkmayın dedi" çıkışı yaptı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "Ne benim ne benim arkadaşlarımın arasında 8 bin lira mevzu oldu" açıklamasında bulundu. İşçi sendikaları bu söylemi dile getirdi mi bilmiyorum. Ama işverenlerin "9 bin TL olursa batarız" diye algı yaptıklarını çok duydum. Sanki, işleri kayıtsız- asgari ücret altı çalışanlara yaptırmıyorlar ya da en küçük maliyet artışını ürettikleri mal ve hizmete yansıtmıyorlar gibi...

