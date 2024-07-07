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Haberler Galeri Uzaya adım adım! Türksat 6A için geri sayım başladı: 5 milyar nüfusa ulaşacak...
Giriş Tarihi: 07.07.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 11:06

Uzaya adım adım! Türksat 6A için geri sayım başladı: 5 milyar nüfusa ulaşacak...

Türkiye'nin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Türkiye saatiyle 9 Temmuz 00.20'de başlayacak uzay yolculuğu öncesi son hazırlıklara odaklanıldı. Yörüngesindeki konumuna ulaşmasının ardından Türkiye, Avrupa ve Güney Asya'da geniş bir coğrafyayı kapsayan alanda hizmet verecek olan Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.

Uzaya adım adım! Türksat 6A için geri sayım başladı: 5 milyar nüfusa ulaşacak...

Türksat 6A'nın fırlatılması öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, uydunun, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılması için geri sayım sürüyor.

Uzaya adım adım! Türksat 6A için geri sayım başladı: 5 milyar nüfusa ulaşacak...

SAAT BELLİ OLDU

Türksat 6A'nın yolculuğu, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.20'de başlayacak. Tarihi an dolayısıyla Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde de "Fırlatma Töreni" gerçekleştirilecek. Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan yapılacak fırlatma, alandan canlı takip edilecek.

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Uzaya adım adım! Türksat 6A için geri sayım başladı: 5 milyar nüfusa ulaşacak...

UYDU HABERLEŞME İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEK

Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi niteliğindeki Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde göreve başlayacak. Yer sabit (Jeosenkron) haberleşme uydusu olarak Türksat 6A, TV yayıncılığı hizmetlerinde ve geniş kapsama alanında ülkenin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Uzaya adım adım! Türksat 6A için geri sayım başladı: 5 milyar nüfusa ulaşacak...

TÜRK UYDULARININ ULAŞTIĞI NÜFUS 5 MİLYARA ÇIKACAK

Projede yer alan kurumların çalışmalarıyla uydunun yerli ve milli olarak üretilmesi sağlanmıştı. 84 yerli ekipman kullanılarak yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla tamamlanan uydu, yaklaşık 4,2 ton fırlatma kütlesine ve 8,4 kW gücünde faydalı yüke sahip bulunuyor. Türksat 6A, yörüngesindeki konumuna ulaşmasının ardından Türkiye, Avrupa ve Güney Asya'da geniş bir coğrafyayı kapsayan alanda hizmet verecek.

Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.

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