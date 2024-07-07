Giriş Tarihi: 07.07.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
11:06
Uzaya adım adım! Türksat 6A için geri sayım başladı: 5 milyar nüfusa ulaşacak...
Türkiye'nin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Türkiye saatiyle 9 Temmuz 00.20'de başlayacak uzay yolculuğu öncesi son hazırlıklara odaklanıldı. Yörüngesindeki konumuna ulaşmasının ardından Türkiye, Avrupa ve Güney Asya'da geniş bir coğrafyayı kapsayan alanda hizmet verecek olan Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.