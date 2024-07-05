Uzayda dev bir adım daha! Bakan Uraloğlu’ndan heyecanlandıran açıklama: 70. dakika ilk sinyali verecek

"70'İNCİ DAKİKADA GEÇİCİ YÖRÜNGESİNE ULAŞARAK İLK SİNYALİ ALMAYI BEKLİYORUZ"

Uydunun Amerika'ya gönderilmesinin ardından 1 aydır testlere tabi tutulduğunu ve artık fırlatma testlerinin sonuna gelindiğini açıklayan Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A uydumuzu artık fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile ABD yerel saati ile 8 Temmuz 2024 saat 17:20'de, Türkiye saati ile 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00:20'de uzaya gönderecek şekilde geri sayıma başladık. Uydunun fırlatma anını (lift off) referans alırsak bu andan itibaren yakıt deposu ilk ayrılması 195'inci saniyede gerçekleşecek. Tam olarak 35 dakika 55 saniye sonra ise TÜRKSAT 6A uydusu roketin ikinci katından (second stage) ayrılacak. Uydunun roketten ayrılmasından sonra da yaklaşık 70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşarak ilk sinyali almayı bekliyoruz. Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınması, hiçbir sorun yaşamadan fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini gösterecek. Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece Doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşarak yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yörüngeye ulaşmasının ardından da yaklaşık 1 ay sürecek testlerin ardından TÜRKSAT tarafından yörüngede teslim alınarak TÜRKSAT 6A uydumuzu faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptığı bilgilendirme sonrasında Amerika'da 6A'yı takip eden ekiple bir bağlantı kurarak bilgi alan Uraloğlu, uydunun kapsüle yerleştirildiği bilgisini aldı.