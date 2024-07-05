Giriş Tarihi: 05.07.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
16:56
Uzayda dev bir adım daha! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklama: 70. dakika ilk sinyali verecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın Türk mühendisleri eliyle TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi USET'te üretildiğini vurgulayarak, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece uzaya fırlatılması planlanan TÜRKSAT 6A'nın roketten ayrılmasından sonra da yaklaşık 70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşarak ilk sinyalini vermesini beklediklerini duyurdu.