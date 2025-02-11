Giriş Tarihi: 11.02.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
13:48
Vatandaş kazançlı çıkacak! Bakan Kacır duyurdu: Ürün fiyatları anında karşılaştırılacak...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabilecekleri "https://marketfiyati.org.tr" internet sitesini vatandaşların erişimine açtıklarını bildirdi. İnternet sitesiyle, meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin aralarında yer aldığı birçok ürünün fiyatının anlık karşılaştırılabileceği ve vatandaşın kazançlı çıkacağı aktarıldı.