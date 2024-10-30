Giriş Tarihi: 30.10.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024
12:13
Vatandaşlar bir yılda yeni yuvalarına kavuştu! Bakan Kurum açıkladı: Sözümüzü tuttuk
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İzmir depremindeki konutlar konusunda verdikleri sözleri tuttuklarını vurgulayarak "O zor günler geride kaldı. Biz sözümüzü tuttuk, vatandaşlarımız bir yılda yeni yuvalarına kavuştu. Şimdi afetlere dirençli evlerinde huzurla, güvenle oturuyorlar. Allah ülkemize bir daha böyle bir afet yaşatmasın" ifadelerini kullandı.