Vatandaşlar bir yılda yeni yuvalarına kavuştu! Bakan Kurum açıkladı: Sözümüzü tuttuk

"MURAT KURUM BİZİ TESELLİ ETTİ"



İsmail İnan da 3-4 yıldan önce konutların tamamlanacağını düşünmediğini ifade ederek "Sıvılaşmanın en fazla olduğu Bayraklı'ya kazıklar çakılarak temel sağlamlaştırıldı. Biz bu kalitede yaptıramazdık. Kaliteli demirler kullanıldı. Bir baktım gerçekten sözünden önce bir buçuk yılda binaları teslim ettiler. Alnından öpmek lazım. Devlet 'yapacağım' dedi, söz verdi ve yaptı" dedi. Bilal Yıldız ise depremin yaşandığı günü 'sanki kıyamet koptu' sözleriyle anlattı. Yıldız, "Murat Kurum bizi teselli etti, evimizin tekrar yapılıp verileceğini söyledi. 'Hiç korkmayın, biz evlerinizi sıfırdan yapıp vereceğiz' dedi. Cumhurbaşkanımız da 'Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz' dedi. Sağ olsunlar mağdur olmadık" diye konuştu.