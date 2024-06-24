Vergi reform paketi geliyor! İşte düzenlemede öne çıkanlar

Türkiye'nin adil ve etkin işleyen bir vergi sistemi olduğunu söyleyemeyiz. Vergi gelirleri KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilere aşırı bağımlı. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 65 civarında. Vergi sistemimizde çok fazla istisna var. Bu istisnaların bazıları kafa karıştırıcı, bazıları da belirlenen amaçlara hizmet etmiyor.

Türkiye'de göz ardı edilemeyecek büyüklükte bir kayıt dışı ekonomi problemi olduğunun altını çizmek lazım. Dünya Bankası'nın yayınladığı verilere göre, Türkiye'de kayıt dışı ekonominin yüzde 24 ila yüzde 31 arasında olduğu tahmin ediliyor. Şirketlerin birikmiş KDV iadesi alacakları gibi kronikleşmiş problemlerimiz de var. Tüm bunlar Türkiye'de kapsamlı bir vergi reformuna neden ihtiyaç duyulduğunu özetliyor.