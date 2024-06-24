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Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:38

Vergi reform paketi geliyor! İşte düzenlemede öne çıkanlar

Ekonomi yönetiminin yapısal reform çalışmaları devam ediyor. Vergide reform yapmaya hazırlanan hükümet, kayıt dışılığın önüne geçecek kapsamlı bir paket hazırlıyor. Konuyu köşesinde kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Nurullah Gür, "Salgından bu yana -özellikle enflasyonist ortamda- kâr marjlarını hissedilir oranda artıran büyük şirketlerden daha fazla vergi alınmasına yönelik bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bunların yanı sıra, gelir vergisinin yapısını daha adil hale getirmek için mevcut beş dilimli yapıyı altı veya yediye çıkartmak faydalı olabilir." dedi.

NURULLAH GÜR
Vergi reform paketi geliyor! İşte düzenlemede öne çıkanlar

Bugünkü köşesinde hükümetin vergi alanında yapacağı reformu ele alan Sabah Gazetesi Yazarı Nurullah Gür, "Vergi çok sayıda insanı ve şirketi etkileyen ve çok sık değişikliğe gidilmesi sağlıklı olmayan bir alandır." ifadesini kullanarak Meclis'e sunulacak pakette öne çıkan başlıkları değerlendirdi.

Vergi reform paketi geliyor! İşte düzenlemede öne çıkanlar

GÜNDEM VERGİ REFORMU PAKETİ

Türkiye'nin kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç duyduğunu ifade eden Sabah Gazetesi Yazarı Nurullah Gür, bugünkü yazısında henüz taslak aşamasında olan vergi reformu paketini ele alarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Vergi reform paketi geliyor! İşte düzenlemede öne çıkanlar

İşte Gür'ün o yazısı:

Türkiye kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç duyuyor. Sadeleşme ve adalet ön planda olmalı.

Kamu sektörü son dönemde bir yenilenme, reform arayışında. Mayıs ayında, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" açıklanmıştı. Kamu, bu paket kapsamında toplam 100 milyar TL tasarruf etmeyi hedefliyor. Reform ihtiyacı sadece harcamalar ayağı ile sınırlı değil. İşin bir de kamu gelirleri ayağı var. Burada akla ilk vergiler geliyor.

Vergi reform paketi geliyor! İşte düzenlemede öne çıkanlar

Türkiye'nin adil ve etkin işleyen bir vergi sistemi olduğunu söyleyemeyiz. Vergi gelirleri KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilere aşırı bağımlı. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 65 civarında. Vergi sistemimizde çok fazla istisna var. Bu istisnaların bazıları kafa karıştırıcı, bazıları da belirlenen amaçlara hizmet etmiyor.

Türkiye'de göz ardı edilemeyecek büyüklükte bir kayıt dışı ekonomi problemi olduğunun altını çizmek lazım. Dünya Bankası'nın yayınladığı verilere göre, Türkiye'de kayıt dışı ekonominin yüzde 24 ila yüzde 31 arasında olduğu tahmin ediliyor. Şirketlerin birikmiş KDV iadesi alacakları gibi kronikleşmiş problemlerimiz de var. Tüm bunlar Türkiye'de kapsamlı bir vergi reformuna neden ihtiyaç duyulduğunu özetliyor.

Vergi reform paketi geliyor! İşte düzenlemede öne çıkanlar

TASLAK ÇALIŞMADA ÖNE ÇIKANLAR

Bir süredir vergi mevzuatına yönelik bir reform beklentisi vardı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mevzuat değişikliğine yönelik yaptığı taslak çalışma, bayramın hemen sonrasında sosyal medyada dolaşmaya başladı. Dört gündür de ekonominin ana gündemi haline geldi. Taslak çalışmada şu maddeler ön plana çıkıyor:

  • Borsa kazançlarının vergilendirilmesi,
  • Çok uluslu şirketlere küresel asgari kurumlar vergisi uygulanması,
  • Devreden KDV iadelerinin azaltılması,
  • Basit usulde vergilendirme sisteminin kaldırılması,
  • Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri nedeniyle gelir vergisi beyannamesi veren mükellefler için asgari gelir vergisi uygulaması getirilmesi,
  • Kripto varlıkların vergilendirilmesi,
  • Yurt dışına çıkış harcının artırılması.

Taslak metinde çok sayıda madde var. Yukarıdakiler en çarpıcı olanlar. Özellikle ilk üç madde önem ve aciliyet arz eden unsurlar. Bununla birlikte, taslaktaki bazı maddelerin içeriği ve takvimlendirilmesine yönelik olarak gözden geçirmelere ihtiyaç var gibi duruyor. Zira, vergi çok sayıda insanı ve şirketi etkileyen ve çok sık değişikliğe gidilmesi sağlıklı olmayan bir alandır.

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