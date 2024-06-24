Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:38
Vergi reform paketi geliyor! İşte düzenlemede öne çıkanlar
Ekonomi yönetiminin yapısal reform çalışmaları devam ediyor. Vergide reform yapmaya hazırlanan hükümet, kayıt dışılığın önüne geçecek kapsamlı bir paket hazırlıyor. Konuyu köşesinde kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Nurullah Gür, "Salgından bu yana -özellikle enflasyonist ortamda- kâr marjlarını hissedilir oranda artıran büyük şirketlerden daha fazla vergi alınmasına yönelik bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bunların yanı sıra, gelir vergisinin yapısını daha adil hale getirmek için mevcut beş dilimli yapıyı altı veya yediye çıkartmak faydalı olabilir." dedi.