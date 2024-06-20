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Haberler Galeri Vergide adalet güçlenecek! Reform paketinde son aşamaya gelindi: Az kazanan 'Az' çok kazanan 'Çok' ödeyecek
Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 11:42

Vergide adalet güçlenecek! Reform paketinde son aşamaya gelindi: Az kazanan 'Az' çok kazanan 'Çok' ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in her fırsatta dile getirdiği, "Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak için vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamak" mesajı doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan reform paketinde, vergi adaletinin güçlendirilmesi ve sermayeye yönelik vergi düzenlemesi yapılmasına dair önemli başlıklar yer alıyor.

Vergide adalet güçlenecek! Reform paketinde son aşamaya gelindi: Az kazanan ’Az’ çok kazanan ’Çok’ ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir süredir çalışmaları yürütülen yeni reform paketine Orta Vadeli Program'da yer alan hedefler doğrultusunda son şekli verildi.

Vergide adalet güçlenecek! Reform paketinde son aşamaya gelindi: Az kazanan ’Az’ çok kazanan ’Çok’ ödeyecek

"HEDEFİMİZ VERGİDE ADALET VE ETKİNLİĞİ SAĞLAMAK"

Paket, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in her fırsatta dile getirdiği, "Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak için vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamak." mesajı doğrultusunda hazırlandı.

TBMM'ye sunulması planlanan pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor.

Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi uygulamasını devreye alacak olan Bakanlık, doğrudan vergilerin payını artırmak için yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi modelini de getirecek.

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Vergide adalet güçlenecek! Reform paketinde son aşamaya gelindi: Az kazanan ’Az’ çok kazanan ’Çok’ ödeyecek

Pakette yer alan bazı başlıklar şöyle:

Vergide adalet güçlenecek! Reform paketinde son aşamaya gelindi: Az kazanan ’Az’ çok kazanan ’Çok’ ödeyecek

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yeni bir bölüm açılarak, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi (küresel asgari kurumlar vergisi) alınacak.

Vergide adalet güçlenecek! Reform paketinde son aşamaya gelindi: Az kazanan ’Az’ çok kazanan ’Çok’ ödeyecek

Başta AB ülkeleri olmak üzere 30'dan fazla ülkede yasalaşan küresel asgari kurumlar vergisinde, yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerleri asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutuluyor.

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