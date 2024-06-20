Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
11:42
Vergide adalet güçlenecek! Reform paketinde son aşamaya gelindi: Az kazanan 'Az' çok kazanan 'Çok' ödeyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in her fırsatta dile getirdiği, "Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak için vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamak" mesajı doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan reform paketinde, vergi adaletinin güçlendirilmesi ve sermayeye yönelik vergi düzenlemesi yapılmasına dair önemli başlıklar yer alıyor.