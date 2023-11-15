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Giriş Tarihi: 15.11.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 06:31

Vergisiz cep telefonundan kimler yararlanacak? İşte 9 soruda merak edilenler

Ögrencilere cep telefonu, bilgisayar ve internet desteğinde ayrıntılar netleşti. Başvuranların 26 yaşına girmemiş olması, cihazın fiyatının 9.500 lirayı geçmemesi gerekiyor.

Rana BÜYÜKTAŞ
Vergisiz cep telefonundan kimler yararlanacak? İşte 9 soruda merak edilenler

Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ile internet desteğine ilişkin şartlar netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, satın alınan tarihten sonra 26 yaşına girmemiş TC vatandaşı ve açık öğretim programları dışında bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrenciler başvuru destekten faydalanmak için başvuru yapabilecek. Teknolojik cihazın nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi geçemeyecek. Cihaz ikinci el olmayacak. Fatura, desteği alacak öğrencinin adına düzenlenmiş olacak. Başvurular Gençlik Bakanlığı'na yapılacak. İşte ayrıntılar…

Vergisiz cep telefonundan kimler yararlanacak? İşte 9 soruda merak edilenler

Destekten yararlanma şartları neler?

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin satın alım tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor. TC vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci başvuru yapabilecek. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nı da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

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Vergisiz cep telefonundan kimler yararlanacak? İşte 9 soruda merak edilenler

Bilgisayar ve telefon için ne kadar ödenecek?

Cihazın, vergiler dâhil nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Satın alınacak cihaz ikinci el olmayacak. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16.66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarını alabilecek. Tutarlar bakanlık tarafından öğrencinin IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak. Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 TL'yi geçemeyecek.

Vergisiz cep telefonundan kimler yararlanacak? İşte 9 soruda merak edilenler

Başvurular nereye yapılacak?

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya TC Kimlik Numarası, kendi adına kayıtlı telefon numarası, IBAN numarası, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarası, bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeler sisteme girilecek. Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek. Öğrenci tarafından girilen bilgiler ile birlikte başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilecek. Kabul edilirse; ilgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI), başvuru sahibinin adına kayıtlı hatlar ile eşleştirilerek Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde tanımlanacak.

Vergisiz cep telefonundan kimler yararlanacak? İşte 9 soruda merak edilenler

Ne zaman hesaba geçecek?

Teknolojik cihaz desteği işlemleri, fatura kesim tarihini takip eden ayın yirmisi itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilecek.

Destekten yararlanıp satılabilir mi?

Teknolojik cihaz desteği kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılmak durumunda. Ayrıca sadece destekten yararlanan kişilerin adına hatlar da cihazlar kullanılabilecek.

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