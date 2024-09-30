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Haberler Galeri Yabancı yatırımcının Türkiye'ye güveni perçinlendi! İki haftada 8.4 milyar $ giriş
Giriş Tarihi: 30.09.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 06:52

Yabancı yatırımcının Türkiye'ye güveni perçinlendi! İki haftada 8.4 milyar $ giriş

Türkiye 1 yıl içinde üç kredi kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olmayı başardı. Enflasyon ve cari açıktaki düşüş, yabancının Türkiye'ye güvenini perçinledi. Cari açıktaki gerileme, risk primindeki düşüş, gri listeden çıkış ve enflasyonda düşüşün başlaması, yabancı yatırımcının ilgisini zirveye taşıdı. Son 2 haftada 8.4 milyar dolar yabancı girişi oldu, net rezervler 12 milyar dolar arttı. Borsada 1 ay sonra net alım yapıldı.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU
Yabancı yatırımcının Türkiye’ye güveni perçinlendi! İki haftada 8.4 milyar $ giriş

Türkiye 1 yıl içinde üç kredi kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olmayı başarırken, cari açıktaki gerileme risk primindeki düşüş, gri listeden çıkış ve enflasyonda beklenen düşüşün başlaması, özellikle son 2 haftada yabancı ilgisini zirveye taşıdı.

Yabancı yatırımcının Türkiye’ye güveni perçinlendi! İki haftada 8.4 milyar $ giriş

Enflasyonla mücadele ederken, büyüme performansının da sürdürülebilmesi, Türkiye'nin pozitif ayrışmasını güçlendiriyor.

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Yabancı yatırımcının Türkiye’ye güveni perçinlendi! İki haftada 8.4 milyar $ giriş

Son 2 haftada swap kanalıyla 4 milyar dolar, tahvil-bono alımlarıyla 3 milyar 230 milyon dolar, erobond ihracının nakit kısmıyla 1 milyar 150 milyon olmak üzere toplam 8.4 milyar dolar yabancı girişi gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerindeki artış 12 milyar dolara ulaştı.

Yabancı yatırımcının Türkiye’ye güveni perçinlendi! İki haftada 8.4 milyar $ giriş

Hazine'nin geçen hafta gerçekleştirdiği tahvile 3 kat talep gelirken, yabancılar borsada da 4 hafta sonra net alıma döndü.

Yabancı yatırımcının Türkiye’ye güveni perçinlendi! İki haftada 8.4 milyar $ giriş

TÜRK TAHVİLİNE HÜCUM

Yabancı yatırımcılar tahvil-bono piyasasında 6-13 Eylül haftasında 1 milyar 647 milyon dolar, 13-20 Eylül haftasında ise 1 milyar 583 milyon dolarlık net alım yaptı. 2 haftadaki net alım 3 milyar 230 milyon dolara ulaştı.

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