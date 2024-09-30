Yabancı yatırımcının Türkiye’ye güveni perçinlendi! İki haftada 8.4 milyar $ giriş

Son 2 haftada swap kanalıyla 4 milyar dolar, tahvil-bono alımlarıyla 3 milyar 230 milyon dolar, erobond ihracının nakit kısmıyla 1 milyar 150 milyon olmak üzere toplam 8.4 milyar dolar yabancı girişi gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerindeki artış 12 milyar dolara ulaştı.



