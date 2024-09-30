Giriş Tarihi: 30.09.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
06:52
Yabancı yatırımcının Türkiye'ye güveni perçinlendi! İki haftada 8.4 milyar $ giriş
Türkiye 1 yıl içinde üç kredi kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olmayı başardı. Enflasyon ve cari açıktaki düşüş, yabancının Türkiye'ye güvenini perçinledi. Cari açıktaki gerileme, risk primindeki düşüş, gri listeden çıkış ve enflasyonda düşüşün başlaması, yabancı yatırımcının ilgisini zirveye taşıdı. Son 2 haftada 8.4 milyar dolar yabancı girişi oldu, net rezervler 12 milyar dolar arttı. Borsada 1 ay sonra net alım yapıldı.