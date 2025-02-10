Yangın fırsatçılarına darbe! Bakanlık rakamları duyurdu: Fahiş fiyat artışlarına izin verilmedi

ÖZEL OKULLARA, ETÜT, KİTAP, KIYAFET SEKTÖRÜNDE 66,2 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

Yapılan incelemeler neticesinde, bilhassa etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde en yüksek fiyat artışlarını uygulayan özel öğretim kurumları ile ülke genelinde yaygın bir eğitim ağına sahip olan okullar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca detaylı bir şekilde değerlendirilmeye tabi tutulduğu kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, haksız kazanç sağlayarak vatandaşlarımızı mağdur eden ilgili özel okul işleticisi firmalar hakkında 66 milyon 207 bin 800 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu süreçte, eğitim hizmetlerinde adil ve şeffaf bir fiyatlandırma politikasının tesis edilmesi, velilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve eğitim sistemimizde karşılaşılabilecek her türlü haksız uygulama ve fırsatçı yaklaşımlara karşı mücadele edebilmek için gereken tüm idari tedbirler alınmıştır."