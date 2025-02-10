Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
09:17
Yangın fırsatçılarına darbe! Bakanlık rakamları duyurdu: Fahiş fiyat artışlarına izin verilmedi
Fahiş fiyat artışlarıyla mücadele hız kesmeden sürüyor. Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2025 yılının ilk toplantısında yapılan denetimler için toplam 126,7 Milyon TL ceza yaptırımı uyguladı. Bakanlık 21 Ocak 2024 tarihinde ülkemizde meydana gelen yangın faciası sonrasında yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7 milyon 696 bin 810 TL idari para cezası uyguladı.