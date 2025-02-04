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Haberler Galeri Yapay zeka yarışında Türkiye fırsatları! Ekonomist Bozkurt 'Büyük sıçrama yaratacak' diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:20 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:24

Yapay zeka yarışında Türkiye fırsatları! Ekonomist Bozkurt 'Büyük sıçrama yaratacak' diyerek açıkladı

Türkiye'nin dijitalleşme ve yerli yapay zeka çalışmalarının; teknoloji üretimini yukarılara taşıyarak, toplumsal kalkınma ve ekonomik büyümeyi artırması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kapsamda yılın öncelikli yapısal reformlarından birinin dijital dönüşümün hızlandırılması olacağını belirtti. Öte yandan küresel yapay zeka yarışının ChatGPT ve Deepseek'in düellosu sonrası daha da kızışmasıyla Türkiye'nin yapay zeka pazarındaki yeri ve çalışmaları merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, konuya ilişkin Sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerinde üretici konumuna yükselmesinin ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasında büyük bir sıçrama yaratacağını belirterek, Bakan Şimşek'in dijital dönüşümü hızlandırma hedefinin, ülkeyi küresel teknoloji yarışında öne çıkaracağını ve ekonomik büyümeyi artırmada kilit rol oynayacağını aktardı.

SÜMEYYE TUNCER
Yapay zeka yarışında Türkiye fırsatları! Ekonomist Bozkurt ’Büyük sıçrama yaratacak’ diyerek açıkladı

ABD üretimli yapay zeka platformu ChatGPT'nin tahtını sallayan Çin menşeli yapay zeka platformu olan DeepSeek, küresel yapay zeka yarışındaki rolleri ve Türkiye'nin pazardaki yerini sorgulattı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Türkiye'nin dijitalleşme çabalarını ve yapay zeka teknolojileri üzerindeki sarf ettiği eforu, "Dijital dönüşüm sürecinin Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda, bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi kritik önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanının bu dönüşümü bir beka sorunu olarak görmesi ve sahiplenmesi, Türkiye'nin bu alandaki başarı şansını önemli ölçüde artıracaktır." sözleriyle Sabah.com.tr'ye açıkladı.

Yapay zeka yarışında Türkiye fırsatları! Ekonomist Bozkurt ’Büyük sıçrama yaratacak’ diyerek açıkladı

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL YAPAY ZEKA YARIŞINDAKİ YERİ NEDİR?

Türkiye'yi dijital dönüşümde öne çıkaracak adımlar geliyor. Dijital dönüşüm sürecinin Cumhurbaşkanlığı koordinasyonluğunda bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi, Milli Teknoloji Hamlesi ve güçlü 5G altyapısıyla Türkiye'nin yeni nesil dijital ekonomi içinde daha etkili bir oyuncu haline getirilmesi söz konusu çalışmalardan bazılarıdır. Küresel yapay zeka yarışındaki son gelişmelerle gaza daha da basan Türkiye'nin pazardaki fırsatlarını ve avantajlarını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt'a sorduk. İşte Bozkurt'tan dikkat çeken değerlendirmeler:

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Yapay zeka yarışında Türkiye fırsatları! Ekonomist Bozkurt ’Büyük sıçrama yaratacak’ diyerek açıkladı

Dijital dönüşüm ve yapay zeka, tüm sektörleri ve toplumun her kesimini etkiliyor. Son gelişmelere bakılacak olursa 2025'te birçok farklı forma girecek gibi görünüyor. ChatGPT, Deepseek gibi örneklerden yola çıkarsak, Türkiye'nin bu pazardaki fırsatlarını ve yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yapay zeka dünyayı dönüştürüyor. Türkiye'nin nüfusu hızla yaşlanmasına rağmen, Batı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında görece gençtir. Bu durum, yapay zeka dahil teknoloji ve inovasyon alanında, sayıları 20 milyonu aşan genç kitlenin Türkiye'ye avantaj sağlama imkânı sunmaktadır. Türk toplumu teknoloji konusunda yeniliğe son derece açıktır. Bu da Türkiye'ye avantaj sağlayan bir başka faktördür. Bu potansiyel sayesinde Türkiye, yapay zeka alanında önemli gelişmeler kaydedebilir.

Yapay zeka yarışında Türkiye fırsatları! Ekonomist Bozkurt ’Büyük sıçrama yaratacak’ diyerek açıkladı

'YERLİ YAPAY ZEKANIN CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN EĞİTİLMESİ…'

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve diğer kamu kurumları tarafından yapay zeka alanındaki gelişmeleri sağlamak amacıyla çok sayıda çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmaların Cumhurbaşkanlığı tarafından koordine edilmesi, yerli yapay zekanın Cumhurbaşkanlığı'ndaki ilgili birim tarafından toplanan büyük veri ile eğitilmesi, hem kamudaki işlerde etkinliği artırmak hem de yerli yapay zekanın geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yapay zekanın gelişiminde özel sektörün de sürece dahil edilmesi ve desteklenmesi, yerli yapay zekanın gelişimini hızlandıracaktır.

Yapay zeka yarışında Türkiye fırsatları! Ekonomist Bozkurt ’Büyük sıçrama yaratacak’ diyerek açıkladı

'NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜYLE ÖNEMLİ GELİŞMELER KAYDEDEBİLİRİZ'

Yapay zeka konusunda birçok ülke gibi bizim de en büyük açığımız yapay zeka, robotik, veri bilimi vb. alanlarda yeterli insan gücü alanındadır. Türkiye nitelikli insan kaynağı konusunda önemli adımlar atsa da alan son derece dinamik ve açık çok büyüktür. Bu konuda gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunu olan beyin göçünü mümkünse tersine çevirmeli, gerektiğinde uzaktan dünyadaki nitelikli beyinlerden faydalanmanın yollarını geliştirmeliyiz. Eğer hızla gelişen bu alanda yeterince hızlı/koordineli hareket edebilir ve nitelikli insan gücümüzü hazırlayabilirsek, önemli gelişmeler kaydedebiliriz.

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