Yapay zeka yarışında Türkiye fırsatları! Ekonomist Bozkurt ’Büyük sıçrama yaratacak’ diyerek açıkladı

Dijital dönüşüm ve yapay zeka, tüm sektörleri ve toplumun her kesimini etkiliyor. Son gelişmelere bakılacak olursa 2025'te birçok farklı forma girecek gibi görünüyor. ChatGPT, Deepseek gibi örneklerden yola çıkarsak, Türkiye'nin bu pazardaki fırsatlarını ve yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yapay zeka dünyayı dönüştürüyor. Türkiye'nin nüfusu hızla yaşlanmasına rağmen, Batı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında görece gençtir. Bu durum, yapay zeka dahil teknoloji ve inovasyon alanında, sayıları 20 milyonu aşan genç kitlenin Türkiye'ye avantaj sağlama imkânı sunmaktadır. Türk toplumu teknoloji konusunda yeniliğe son derece açıktır. Bu da Türkiye'ye avantaj sağlayan bir başka faktördür. Bu potansiyel sayesinde Türkiye, yapay zeka alanında önemli gelişmeler kaydedebilir.