Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
12:24
Yapay zeka yarışında Türkiye fırsatları! Ekonomist Bozkurt 'Büyük sıçrama yaratacak' diyerek açıkladı
Türkiye'nin dijitalleşme ve yerli yapay zeka çalışmalarının; teknoloji üretimini yukarılara taşıyarak, toplumsal kalkınma ve ekonomik büyümeyi artırması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kapsamda yılın öncelikli yapısal reformlarından birinin dijital dönüşümün hızlandırılması olacağını belirtti. Öte yandan küresel yapay zeka yarışının ChatGPT ve Deepseek'in düellosu sonrası daha da kızışmasıyla Türkiye'nin yapay zeka pazarındaki yeri ve çalışmaları merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, konuya ilişkin Sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerinde üretici konumuna yükselmesinin ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasında büyük bir sıçrama yaratacağını belirterek, Bakan Şimşek'in dijital dönüşümü hızlandırma hedefinin, ülkeyi küresel teknoloji yarışında öne çıkaracağını ve ekonomik büyümeyi artırmada kilit rol oynayacağını aktardı.