Yasa dışı bahise geçit verilmedi! Bakanlık rakamları açıkladı: 233 bin site kapatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından elde edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişlerle mücadelesi kesintisiz sürüyor.

MPİ, ilgili mevzuatla kendisine verilen izleme ve denetim görevi kapsamında yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri ile bunlara yönelik reklam ve yönlendirme yapan site ve hesapları tespit ederek gerekli yasal işlemleri gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 2023 yılında 168 bin 30, 2024 yılında da 233 bin internet sitesine yönelik tespit yapıldı ve bu yayınlara erişimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ihbarda bulunuldu.