Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
10:39
YENİ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR? 2025 Ocak memur zammı ile hemşire maaşı ne kadar, kaç TL olacak, zamlı aylıklar ne zaman yatacak?
Emekli ve memur zammı bu hafta açıklanıyor. Enflasyon farkı ve refah payı ile güncellenen Ocak zammı öğretmen, polis ve hemşire gibi kamu çalışanlarının maaşlarını yeniden şekillendirecek. Sağlık sektörü çalışanları yeni ve zamlı maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. Bu noktada "'Yeni hemşire maaşı ne kadar 2025?" sorusu için yanıt arayışı hız kazandı. Yeni yılda yapılacak zamla birlikte memur maaşları artacak. Peki; 2025 Ocak zammı ile hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL? İşte, hemşire maaş zammı 2025 ve tüm detaylar…