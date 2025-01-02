YENİ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR? 2025 Ocak memur zammı ile hemşire maaşı ne kadar, kaç TL olacak, zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

Hemşire maaşları artıyor. Bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri, 6 aylık farkı ortaya koyacak ve bu fark memur maaşları üzerinde etkili olacak. Milyonlarca sağlık çalışanı, yeni ve zamlı maaşlarını öğrenecek olmanın heyecanı içerisinde. Bu noktada ise "Yeni hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Açıklanan zam oranıyla birlikte güncellenen aylıkların ne zaman hesaplara yatacağı da merak konusu. Peki; Hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte, detaylar…