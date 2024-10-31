Yeni KDV düzenlemesi Resmi Gazete’de! Küçük iade talepleri hızlı sonuçlandırılacak

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Tebliğde, ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, tebliğde, kanunda yer alan eğlence ve gezi amaçlı deniz araçlarına, özel yat ve teknelere limanlarda verilen hizmetlere KDV istisnası uygulanmayacağına dair düzenlemeye ilişkin detaylara yer verildi. Yük ve yolcu taşımacılığına uygun deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının teslimine, bakım-onarımına ve imalatına ilişkin yapılan teslim ve hizmetlerdeki istisna hükmü de tebliğe eklendi.

Genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanmak üzere afet bölgesi kabul edilen yerlerdeki taşınmazların inşasına ilişkin yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler ile genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanacak konutların yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına teslimine ilişkin istisna kapsamına giren işlemler de tebliğle düzenlendi.

Tebliğle ayrıca mahkemeler veya icra ve iflas müdürlüklerince karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerinin avukata ödendiği durumlarda serbest meslek makbuzunun davayı kaybeden adına düzenlenmesine yönelik düzenleme yapıldı. Böylece KDV mevzuatı ile gelir vergisi mevzuatındaki farklılıklar giderildi.