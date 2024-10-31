Yeni KDV düzenlemesi Resmi Gazete’de! Küçük iade talepleri hızlı sonuçlandırılacak

KÜÇÜK İADE TALEPLERİ HIZLI SONUÇLANDIRILACAK
Vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan küçük iade taleplerinin hızlı sonuçlandırılmasını teminen mevcut uygulamada yer alan alt sınır aylık 10 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Böylece mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle herhangi bir inceleme, YMM raporu veya teminat vermeden iade alabileceği tutar 50 bin lira olarak belirlendi.
Riski nispeten düşük olan sektörlerdeki iadelerin prosedürlerinin azaltılması kapsamında altın, gümüş, platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetlerinden kaynaklanan mahsuben iade taleplerinin vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilmesine imkan sağlandı.
Kamusal hizmet sunan kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin beledi hizmetleri, herhangi bir işletmenin ticari, sınai ve zirai faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetler gibi değerlendirilecek. Bu kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen yatırım teşvik belgelerine istinaden talep edilen KDV istisna belgelerinin, ticari faaliyet kapsamındaki ayrı bir iktisadi işletmeleri varsa onun adına düzenlenmesine ilişkin esaslar belirlendi.
İadelerin yapılmasında vergiye uyumlu mükellefler lehine pozitif ayrımcılık yapan İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi ve Hızlandırılmış İade Sistemi Sertifikası ile ilgili belgelerin talep edilmesine ilişkin hadler yeniden değerleme oranı esas alınarak güncellendi.